F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026
Monegasco analisa primeira sessão de testes da categoria no Bahrein
Após uma exibição forte durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Charles Leclerc tratou de minimizar as expectativas em torno da Ferrari na Fórmula 1 em 2026, afirmando que a equipe de Maranello está no mesmo nível da McLaren, enquanto ambas estão atrás da Red Bull e da Mercedes.
A F1 introduziu neste ano a maior revolução técnica de sua história, com novos regulamentos de motor e chassi para esta temporada, criando uma grande imprevisibilidade.
Em particular, as unidades de potência são bem diferentes do modelo anterior. Com a igualdade de importância entre o motor elétrico e a combustão interna, questões como gerenciamento de energia, lift and coast e redução de marcha antecipada se tornam fatores importantes, podendo contribuir para ocultar o verdadeiro potencial dos carros.
“Há voltas em que ganhamos oito décimos ou perdemos oito décimos ao alterar uma configuração”, revelou Fernando Alonso, piloto da Aston Martin.
Isso torna a ordem de forças ainda mais difícil de decifrar: “É muito difícil de entender”, admitiu Leclerc.
“Já era difícil com a geração anterior de carros, mas agora, com o híbrido e, especialmente, com o motor elétrico sendo muito mais potente, há tantos pequenos ajustes que você pode fazer e é possível ocultar o verdadeiro potencial do carro de muitas maneiras diferentes agora. Portanto, é muito, muito difícil para nós entender exatamente onde estamos".
“O que me deixa feliz é que estamos cumprindo nosso programa. Não tivemos nenhum problema de confiabilidade até agora, e isso é um bom começo. Tudo está indo conforme o esperado. Portanto, essa é uma boa base para começarmos a trabalhar e melhorar".
Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Da mesma forma, há grandes diferenças entre as equipes e uma espécie de hierarquia está surgindo. Enquanto a Red Bull e a Mercedes disputam o título de favoritas, Leclerc acredita que ambas têm uma ligeira vantagem sobre as outras duas equipes de ponta, Ferrari e McLaren.
“Acho que todos estão tentando jogar a bola uns para os outros, o que é normal nesta altura da temporada”, acrescentou. “Acho que a Red Bull tem mostrado coisas muito impressionantes em termos de potência desde o início dos testes, especialmente aqui. A Mercedes também está mostrando coisas muito impressionantes às vezes. Mas eu diria que eles estão escondendo muito mais".
“Eu esperaria que essas duas equipes estivessem um pouco à nossa frente. A McLaren é um pouco mais difícil de entender, mas, do meu ponto de vista, a Red Bull e a Mercedes estão na frente, e depois vem a gente. Mas não parece haver uma diferença muito grande por enquanto".
A Mercedes estabeleceu os tempos mais rápidos da semana no Bahrein até agora, com Andrea Kimi Antonelli marcando 01min33s669, e George Russell com 01min33s918, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, com 01min34s209, e Oscar Piastri, da McLaren, em 01min34s549. A volta mais rápida da Red Bull até agora foi a de Verstappen, com 01min34s798 no primeiro dia, o que sugere mais potencial do RB22.
