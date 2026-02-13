Após uma exibição forte durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Charles Leclerc tratou de minimizar as expectativas em torno da Ferrari na Fórmula 1 em 2026, afirmando que a equipe de Maranello está no mesmo nível da McLaren, enquanto ambas estão atrás da Red Bull e da Mercedes.

A F1 introduziu neste ano a maior revolução técnica de sua história, com novos regulamentos de motor e chassi para esta temporada, criando uma grande imprevisibilidade.

Em particular, as unidades de potência são bem diferentes do modelo anterior. Com a igualdade de importância entre o motor elétrico e a combustão interna, questões como gerenciamento de energia, lift and coast e redução de marcha antecipada se tornam fatores importantes, podendo contribuir para ocultar o verdadeiro potencial dos carros.

“Há voltas em que ganhamos oito décimos ou perdemos oito décimos ao alterar uma configuração”, revelou Fernando Alonso, piloto da Aston Martin.

Isso torna a ordem de forças ainda mais difícil de decifrar: “É muito difícil de entender”, admitiu Leclerc.

“Já era difícil com a geração anterior de carros, mas agora, com o híbrido e, especialmente, com o motor elétrico sendo muito mais potente, há tantos pequenos ajustes que você pode fazer e é possível ocultar o verdadeiro potencial do carro de muitas maneiras diferentes agora. Portanto, é muito, muito difícil para nós entender exatamente onde estamos".

“O que me deixa feliz é que estamos cumprindo nosso programa. Não tivemos nenhum problema de confiabilidade até agora, e isso é um bom começo. Tudo está indo conforme o esperado. Portanto, essa é uma boa base para começarmos a trabalhar e melhorar".

Da mesma forma, há grandes diferenças entre as equipes e uma espécie de hierarquia está surgindo. Enquanto a Red Bull e a Mercedes disputam o título de favoritas, Leclerc acredita que ambas têm uma ligeira vantagem sobre as outras duas equipes de ponta, Ferrari e McLaren.

“Acho que todos estão tentando jogar a bola uns para os outros, o que é normal nesta altura da temporada”, acrescentou. “Acho que a Red Bull tem mostrado coisas muito impressionantes em termos de potência desde o início dos testes, especialmente aqui. A Mercedes também está mostrando coisas muito impressionantes às vezes. Mas eu diria que eles estão escondendo muito mais".

“Eu esperaria que essas duas equipes estivessem um pouco à nossa frente. A McLaren é um pouco mais difícil de entender, mas, do meu ponto de vista, a Red Bull e a Mercedes estão na frente, e depois vem a gente. Mas não parece haver uma diferença muito grande por enquanto".

A Mercedes estabeleceu os tempos mais rápidos da semana no Bahrein até agora, com Andrea Kimi Antonelli marcando 01min33s669, e George Russell com 01min33s918, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, com 01min34s209, e Oscar Piastri, da McLaren, em 01min34s549. A volta mais rápida da Red Bull até agora foi a de Verstappen, com 01min34s798 no primeiro dia, o que sugere mais potencial do RB22.

