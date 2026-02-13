Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

Geral
Geral
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

F1: McLaren pede ajustes de segurança "urgentes” antes do início da temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: McLaren pede ajustes de segurança "urgentes” antes do início da temporada

F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: "Aprendemos muito sobre nosso carro", diz Bortoleto após pré-temporada do Bahrein com Audi

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein
Fórmula 1

F1: Leclerc 'dá veredito' sobre posição da Ferrari na ordem de forças do grid de 2026

Monegasco analisa primeira sessão de testes da categoria no Bahrein

Benjamin Vinel Roberto Chinchero
Editado:

Após uma exibição forte durante os testes de pré-temporada no Bahrein, Charles Leclerc tratou de minimizar as expectativas em torno da Ferrari na Fórmula 1 em 2026, afirmando que a equipe de Maranello está no mesmo nível da McLaren, enquanto ambas estão atrás da Red Bull e da Mercedes.

Leia também:

A F1 introduziu neste ano a maior revolução técnica de sua história, com novos regulamentos de motor e chassi para esta temporada, criando uma grande imprevisibilidade.

Em particular, as unidades de potência são bem diferentes do modelo anterior. Com a igualdade de importância entre o motor elétrico e a combustão interna, questões como gerenciamento de energia, lift and coast e redução de marcha antecipada se tornam fatores importantes, podendo contribuir para ocultar o verdadeiro potencial dos carros.

“Há voltas em que ganhamos oito décimos ou perdemos oito décimos ao alterar uma configuração”, revelou Fernando Alonso, piloto da Aston Martin.

Isso torna a ordem de forças ainda mais difícil de decifrar: “É muito difícil de entender”, admitiu Leclerc.

“Já era difícil com a geração anterior de carros, mas agora, com o híbrido e, especialmente, com o motor elétrico sendo muito mais potente, há tantos pequenos ajustes que você pode fazer e é possível ocultar o verdadeiro potencial do carro de muitas maneiras diferentes agora. Portanto, é muito, muito difícil para nós entender exatamente onde estamos".

“O que me deixa feliz é que estamos cumprindo nosso programa. Não tivemos nenhum problema de confiabilidade até agora, e isso é um bom começo. Tudo está indo conforme o esperado. Portanto, essa é uma boa base para começarmos a trabalhar e melhorar".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Da mesma forma, há grandes diferenças entre as equipes e uma espécie de hierarquia está surgindo. Enquanto a Red Bull e a Mercedes disputam o título de favoritas, Leclerc acredita que ambas têm uma ligeira vantagem sobre as outras duas equipes de ponta, Ferrari e McLaren.

“Acho que todos estão tentando jogar a bola uns para os outros, o que é normal nesta altura da temporada”, acrescentou. “Acho que a Red Bull tem mostrado coisas muito impressionantes em termos de potência desde o início dos testes, especialmente aqui. A Mercedes também está mostrando coisas muito impressionantes às vezes. Mas eu diria que eles estão escondendo muito mais".

“Eu esperaria que essas duas equipes estivessem um pouco à nossa frente. A McLaren é um pouco mais difícil de entender, mas, do meu ponto de vista, a Red Bull e a Mercedes estão na frente, e depois vem a gente. Mas não parece haver uma diferença muito grande por enquanto".

A Mercedes estabeleceu os tempos mais rápidos da semana no Bahrein até agora, com Andrea Kimi Antonelli marcando 01min33s669, e George Russell com 01min33s918, à frente de Lewis Hamilton, da Ferrari, com 01min34s209, e Oscar Piastri, da McLaren, em 01min34s549. A volta mais rápida da Red Bull até agora foi a de Verstappen, com 01min34s798 no primeiro dia, o que sugere mais potencial do RB22.

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Raio X da primeira semana de pré-temporada do Bahrein

Principais comentários

Mais de
Benjamin Vinel

F1: Russell lidera manhã do terceiro dia de testes no Bahrein marcada por bandeira vermelha causada pela Cadillac

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Russell lidera manhã do terceiro dia de testes no Bahrein marcada por bandeira vermelha causada pela Cadillac

F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Hamilton reflete sobre mudança de engenheiro na Ferrari: 'Não é o ideal'

F1: Leclerc põe Ferrari no topo na manhã do Bahrein; Mercedes e Red Bull enfrentam problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Leclerc põe Ferrari no topo na manhã do Bahrein; Mercedes e Red Bull enfrentam problemas
Mais de
Charles Leclerc

F1: Ferrari reutilizará motor de Barcelona nos testes do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ferrari reutilizará motor de Barcelona nos testes do Bahrein

Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
Análise Técnica: Ferrari surpreende na F1 2026 mesmo sem o 'Duto S' no carro e prevê novidades para o Bahrein

ANÁLISE F1: Em Barcelona, Ferrari estreia novo modo aerodinâmico de chuva; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Em Barcelona, Ferrari estreia novo modo aerodinâmico de chuva; entenda
Mais de
Ferrari

F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1 - Hamilton cobra FIA sobre motores Mercedes: “Que todos comecem em igualdade de condições”

F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

Fórmula 1
Fórmula 1
Bahrain Pre-Season Testing Session 1
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia

F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda

Últimas notícias

NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

NASCAR
NAS NASCAR
NASCAR: Casagrande aprova experiência e bons resultados nas três corridas da Pro Late Models

F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

Fórmula E
FE Fórmula E
Jeddah ePrix I
F-E: Di Grassi espera evolução neste sábado em Jeddah

F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Testes de pré-temporada no Bahrein
F1: Apesar de início difícil, Aston Martin vê "potencial" no carro de 2026

Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso

Geral
Misc Geral
Justiça aceita denúncia do Ministério Público e Pedro Turra vira réu por homicídio doloso