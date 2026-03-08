Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

Monegasco terminou em terceiro lugar, depois de uma ótima largada contra as duas Mercedes

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:

Charles Leclerc teve uma boa corrida contra as duas Mercedes na etapa que abre o calendário da Fórmula 1 de 2026. O monegasco largou muito bem, assumindo a ponta, mas terminou em terceiro, se aproveitando do abandono de Isack Hadjar.

Leia também:

A Ferrari teve a oportunidade de garantir uma dobradinha e o primeiro pódio de Lewis Hamilton, no entanto, a equipe escolheu não fazer a troca de pneus na primeira bandeira amarela e, na segunda, a entrada do pit lane ficou fechada, já que o carro de Valtteri Bottas estava ali perto.

No entanto, Leclerc acredita que, mesmo se eles tivessem feito uma estratégia muito parecida com a dos rivais, a vitória não era uma realidade.

"Mesmo sem os períodos de safety car virtual, não acho que teríamos conseguido vencer, mas posso estar enganado", disse à mídia.

"A Mercedes pareceu um pouco mais rápida do que nós hoje. A diferença pode não ser tão grande quanto vimos ontem, o que é bom, mas ainda acho que não podemos vencer".

Leclerc, assim como diversos outros pilotos, destacou que a ultrapassagem ainda é um ponto de interrogação na corrida, já que eles não tiveram muitas oportunidades de testar os novos modos.

"Foi uma corrida muito desafiadora. No início, nenhum de nós sabia como seriam as disputas e a gestão de energia. Ficou ainda mais complicado com as ultrapassagens".

"Na reta, nunca se sabe quando a bateria vai entrar em ação. É por isso que podem ocorrer grandes diferenças de velocidade na defesa".

"Foi bastante desafiador, mas fiquei feliz por terminar a primeira corrida na liderança. Infelizmente, isso não nos ajudou muito no resto da prova, mas a primeira parte foi bem divertida. O melhor que conseguimos hoje foi o terceiro lugar".

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

