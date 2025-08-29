Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

F1 - Leclerc desabafa após treinos na Holanda: "Foi a sexta-feira mais difícil da temporada"

Piloto da Ferrari não escondeu a frustração após dificuldades em Zandvoort

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

A Ferrari terminou fora do top 10 no TL1 do GP da Holanda de Fórmula 1, depois de ficar bem atrás do ritmo da McLaren após problemas ao longo do dia. No TL2, a equipe também não conseguiu dar o passo esperado, ficando para trás por uma margem significativa. 

Charles Leclerc não escondeu a frustração e disse que era desmoralizante enfrentar uma situação como essa após a pausa de verão: "Foi provavelmente a sexta-feira mais difícil da temporada. É um pouco chocante ver esse quadro após as férias. A primeira sessão foi realmente difícil, a segunda foi um pouco melhor, mas ainda estamos muito longe de onde queremos estar". 

O monegasco falou que a Ferrari perdeu muito tempo, especialmente em duas curvas, e que o carro não foi capaz de fazer o que precisava nessas seções: "Perdemos 90% do tempo em apenas duas curvas. Essa não é uma situação muito incomum. Há algo que o carro não consegue fazer no momento e essa diferença está concentrada em apenas duas curvas. Vamos tentar descobrir o motivo". 

Observando que a McLaren e a Aston Martin estão em um nível diferente no momento, Leclerc disse que eles estarão procurando um milagre pelo resto do fim de semana. "Nunca pensei que estaria na pole em Budapeste, por isso não quero estabelecer metas. Queremos reverter a situação e conseguir um milagre amanhã, mas não será fácil", concluiu. 

Enes Erdemirel Fórmula 1
Enes Erdemirel
