F1 - Leclerc desabafa sobre classificação difícil em Las Vegas: "Problema desde que entrei na Ferrari"

Charles Leclerc lamentou as dificuldades da Ferrari durante a classificação do GP de Las Vegas de Fórmula 1, que foi marcado pela chuva, afirmando que as condições de pista molhada têm sido um problema para ele desde que entrou para a equipe de Maranello.

O monegasco começará a corrida em nono, e seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, largará em 20º. Questionado se esperava que a classificação fosse tão difícil, Leclerc admitiu que "infelizmente, sim", explicando que sessões de pista molhada têm sido um problema há muito tempo.

"Nosso carro, infelizmente, desde que estou na Ferrari, tem enfrentado grandes dificuldades no molhado. Não conseguimos encontrar a solução. Não é uma falha que não estejamos tentando [consertar], porque estamos tentando loucamente, mas simplesmente não funciona", desabafou.

"E isso é muito frustrante, porque provavelmente foi meu ponto forte nas categorias de base e estamos lutando loucamente sempre que chove. Os pneus não funcionam e a aderência é muito ruim. Não acho que seja apenas [relacionado ao aquecimento dos pneus], porque também tentamos coisas no passado e não funcionou, então é frustrante", continuou.

O tempo úmido deixou os pilotos lutando contra a visibilidade ruim e a baixa aderência, especialmente durante o Q1.

"Não é bom", disse sobre as condições climáticas. "Especialmente quando nosso carro está... É muito, muito difícil de pilotar. Além disso, aqui em Las Vegas, em uma pista de rua, à noite, em condições frias, molhada, tudo se soma para que seja uma sessão de classificação muito difícil. Mas, sim, é assim que as coisas são".

2026 apresentará uma nova onda de regulamentos para o campeonato. Com dois finais de semana de corrida restantes depois de Las Vegas, Leclerc confirmou que não sentirá saudade do SF-25.

"Quero dizer, estamos lutando pelo terceiro ou talvez pelo segundo lugar, mas, honestamente, o segundo lugar será difícil para o [campeonato] de construtores. O que eu quero é lutar por vitórias, então certamente não vou sentir falta desse carro", finalizou.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!