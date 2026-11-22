O GP de Las Vegas de Fórmula 1 foi intenso do início ao fim e reacendeu a tensão interna na Ferrari entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton, com o monegasco admitindo que a situação na Scuderia “não pode continuar assim”.

Em uma disputa de pista na parte final da prova, o monegasco tocou na traseira do carro do heptacampeão, fazendo-o rodar. Por isso, Leclerc foi punido em 10 segundos.

"Como resultado, acho que foi merecido, começou Leclerc, avaliando a 10ª colocação em Las Vegas. "[O ritmo foi] razoável quando tínhamos vácuo, mas, fora isso, muito fraco".

Questionado se ele e Hamilton devem ter mais uma conversa entre eles, Charles desabafou: "Bem, nós só precisamos consertar o que não está funcionando. Não acho que [a reunião] vá ser intensa — nenhuma das nossas conversas foi intensa —, mas certamente não pode continuar assim".

"É uma situação delicada de se estar e, obviamente, falar sobre essas coisas aqui na frente de vocês [imprensa] é difícil de certa forma. Então, não é aceitável — é tudo o que posso dizer, de certa forma — e sinto que é sempre complicado sempre que nos encontramos na pista".

Sobre o duelo que resultou na rodada, Leclerc afirmou: "Não acho que isso tenha sido tão no limite quanto qualquer outra disputa, de certa forma. Senti que havia espaço para colocar o carro ali sem correr muito risco".

"Eu provavelmente subestimei o campo de visão que o Lewis tinha naquele momento e o espaço acabou... quer dizer, com a zebra por dentro, ficou muito complicado. Mais uma vez, não quero discutir a punição. No fim das contas, fui eu quem levou 10 segundos hoje", concluiu Leclerc, citando a punição de Hamilton no México.

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