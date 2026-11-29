Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mais uma vez, largaram lado a lado em uma corrida de Fórmula 1. No entanto, diferente de outras ocasiões, os dois carros da Ferrari se mantiveram longe de problemas e dores de cabeça, apesar de uma pequena tensão no fim da etapa, quando o monegasco recebeu a ordem de não atacar o carro #44.

Essa é uma das primeiras corridas em que o assunto principal do fim de semana não se torna o relacionamento entre os dois pilotos. Isso deve ser um alívio para Fred Vasseur, principalmente depois de tantas reuniões e combinados verbais com Leclerc e Hamilton para evitar batidas.

Logo após a corrida, Charles foi questionado sobre o novo acordo que foi selado entre eles antes do GP do Catar, principalmente por conta do toque que aconteceu entre os carros na reta final do GP de Las Vegas. No entanto, o piloto se negou a entrar em detalhes:

"Não posso entrar em detalhes, mas não havia nada de especial em relação à primeira volta. Fiz a minha parte e estou feliz com isso".

"Eu estava satisfeito com o plano, sim, e ele foi seguido durante a corrida".

No meio da prova, em determinado momento, Leclerc chegou a perguntar ao engenheiro se o combinado havia mudado. Ao ser questionado sobre essa mensagem, Charles também desconversou e pontuou:

"No fim das contas, trabalhamos bem. No final, 'congelamos' as posições, o que foi a decisão certa para não correr nenhum risco pela equipe, e estou feliz com isso".

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