Charles Leclerc desmentiu os recentes rumores da mídia italiana de que o piloto da Ferrari via seu futuro na Fórmula 1 a longo prazo em outra equipe, revelando surpresa com a especulação.

O monegasco admitiu que a equipe não estava particularmente satisfeita com seu início em 2025, com a esperança de retomar sua forma do final de 2024, com o objetivo de lutar por títulos - mas, em vez disso, a equipe conseguiu apenas três pódios em GPs este ano.

A Ferrari conseguiu uma vitória em uma corrida sprint até agora em 2025, com Lewis Hamilton na China, mas, de modo geral, encontrou uma performances medianas durante o resto da temporada. Os desempenhos nos treinos classificatórios foram fracos, enquanto seu ritmo de corrida foi geralmente mais forte.

Isso não só levou a especulações sobre o futuro do chefe da equipe, Frédéric Vasseur, mas também sobre a possibilidade de Leclerc procurar outro lugar com uma cláusula de saída citada em seu contrato.

No entanto, o monegasco explicou que nunca deixou de apoiar a equipe da Ferrari e que deseja continuar fazendo parte dos planos para levar a Scuderia de volta ao topo da F1.

"Estou muito surpreso. Quero dizer, não tenho ideia de onde isso está vindo", declarou Leclerc na quinta-feira do GP do Canadá. "Portanto, prefiro simplesmente ignorar. Mas eu nunca disse nada disso nas últimas corridas. Quando muito, continuo dizendo o quanto amo a equipe e o quanto quero levar a Ferrari de volta ao topo. Fiquei apenas surpreso".

"Temos uma visão que compartilhamos, nós três, Fred, Lewis e eu, para tentar voltar a vencer. E estamos trabalhando para colocar tudo isso junto. Então, sim, esse é com certeza o nosso plano. E acho que devemos nos ater a ele".

Leclerc falou sobre sua decepção com os resultados atuais da Ferrari e a atual falta de uma disputa pelo título, embora tenha afirmado que parte disso se deve ao fato da McLaren ter começado 2025 em melhor forma do que as outras equipes do grid. Independentemente disso, Leclerc acrescentou que a Ferrari precisava "se encontrar" para renovar o desafio pelas vitórias nas corridas.

Ele afirmou que ignorar a pressão externa sobre a equipe era normal, e que o impulso interno para o desempenho continuava focado em obter vitórias de corrida mais regulares - e em encontrar "a coisa excepcional" que a McLaren conseguiu descobrir até agora em 2025.

"Acho que nenhum de nós está satisfeito com o que está acontecendo no momento. Isso é claro. Entramos na temporada pensando que tínhamos chances de desafiar a McLaren e a Red Bull para vencer o campeonato".

"Não foi o que aconteceu até agora. No entanto, também é justo dizer que não acho que muitas pessoas tenham entendido, além da McLaren, como... eles deram um grande passo à frente em relação ao ano passado. Muito mais do que qualquer outra [equipe]".

"Acho que a McLaren está fazendo um excelente trabalho. Não estamos nada satisfeitos com a situação em que nos encontramos no momento. No entanto, acho que também precisamos nos encontrar, assim como a Mercedes, assim como a Red Bull. Precisamos encontrar o que a McLaren encontrou".

"Já estamos nos colocando sob muita pressão. Então, é claro, há algumas conversas que não são algo que você queira ouvir. Mas é normal que haja pressão".

"Quando se trabalha para a Ferrari, o segundo lugar nunca é bom o suficiente. Mas todos nós estamos cientes disso. Portanto, não é que a pressão externa esteja influenciando a pressão que colocamos sobre nós mesmos em primeiro lugar. Queremos vencer. E, como eu sempre digo, isso não é bom o suficiente".

"Mas não sou o único a dizer isso. Toda a equipe sabe que não é bom o suficiente e que a Ferrari deveria estar vencendo. E é nisso que estamos colocando todos os nossos esforços, para tentar levar a Ferrari de volta ao topo", concluiu.

