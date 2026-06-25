F1: Leclerc destaca Mercedes como primeira força na Áustria

A vitória de Lewis Hamilton no GP de Barcelona trouxe uma brisa de esperança para a Ferrari na Fórmula 1, isso porque a equipe de Maranello estava já se colocando como a terceira força no campeonato. Agora, para Charles Leclerc, eles voltaram à segunda posição.

"Creio que, em termos de competitividade geral, a Mercedes será o carro mais rápido", explicou o monegasco. "Com o calor, fomos muito competitivos no gerenciamento dos pneus durante a corrida de Barcelona e espero que isso possa continuar a ser um dos nossos pontos fortes também aqui. Mas no Red Bull Ring há retas muito longas e hoje o motor deles é melhor do que o nosso, por isso creio que vamos pagar algo nesse aspecto".

Leclerc chega a Spielberg depois de um período complicado. Mônaco, Canadá e Barcelona deixaram como herança muito mais arrependimentos do que pontos, entre problemas técnicos e uma ligação com o SF-26 que, durante algumas semanas, parecia ter se perdido.

"Se olharmos para as últimas corridas de forma objetiva, Mônaco e Barcelona foram muito piores do que deveriam ter sido; tivemos dois problemas técnicos consecutivos que nos custaram muitos pontos. Também é verdade que não me sentia tão à vontade no carro como no início da temporada, mas em Barcelona reencontrei essas sensações, e isso é certamente um aspecto positivo".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Charles descartou que a diferença de performance em relação ao companheiro de equipe pudesse depender da direção tomada no desenvolvimento do SF-26. Hamilton explicou várias vezes que aprecia um carro para cuja evolução contribuiu diretamente, mas Leclerc não vê divergências.

"Não creio que seja esse o motivo; não é que me sinta desconfortável com este carro. Em Montreal e, sobretudo em Mônaco, tivemos problemas muito particulares que me fizeram perder um pouco de confiança, mas não no pacote em si".

"Estes carros permitem muitíssima liberdade de afinação e cada um pode adaptá-los ao seu próprio estilo de pilotagem. Em Barcelona, graças a algumas alterações, me senti claramente melhor".

Apesar da vitória de Hamilton ter relançado as ambições da Ferrari, Leclerc apela também a que não se deixem levar demasiado pelo entusiasmo. Para ele, o crescimento da equipe é evidente, sobretudo pelo ritmo com que continuam a chegar atualizações técnicas de Maranello, mas o cenário pode mudar muito rapidamente.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Clive Mason / Getty Images

"Desde o início do ano tivemos mais fins de semana com atualizações do que sem. É o sinal de quanto todos estão pressionando, e ver que estes desenvolvimentos funcionam em pista é muito positivo".

"Ao mesmo tempo, temos de ser prudentes. Há três ou quatro semanas tínhamos uma imagem completamente diferente da nossa temporada. Este ano, cada atualização pode mudar a ordem: você pode pensar que está no caminho certo e, de repente, se vê na perseguição porque outra equipe introduz um grande pacote de atualizações".

Por esse motivo, Leclerc prefere ainda não falar de mundial. O primeiro objetivo continua a ser muito mais consistente: interromper uma série de fins de semana complicados e voltar a aproveitar o potencial mostrado pelo SF-26.

"Agora quero simplesmente juntar um fim de semana limpo. Se conseguirmos reencontrar o nosso ritmo, então as vitórias também poderão chegar. No campeonato pensaremos mais adiante".

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