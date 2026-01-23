F1: Leclerc destaca pontos críticos do carro de 2026

Charles Leclerc fará a oitava temporada da sua carreira com a Ferrari na Fórmula 1. Após anos de alegrias e tristezas, o monegasco está pronto para enfrentar uma das maiores mudanças técnicas da categoria.

Ele o faz com confiança, mas também com a consciência de que, até as primeiras corridas, será difícil entender quem terá feito o melhor carro do lote. As diferenças com o passado são tão marcantes que é impossível fazer previsões.

“Certamente, a preparação este ano é muito importante, mais do que nos anos anteriores, porque há muitos sistemas novos no carro que precisamos aprender”, disse Leclerc no vídeo produzido e divulgado pela Scuderia.

“Fizemos muitas reuniões para entender o que eles fazem no carro e como podemos aproveitá-lo da melhor maneira. Essa é a maior diferença. É uma ótima oportunidade para a equipe e para os pilotos, para usarem esses novos carros da melhor maneira possível desde as primeiras fases da temporada. Estamos todos muito motivados”, continuou.

“Estou na Ferrari há vários anos, passamos juntos por mudanças bastante significativas nas regras técnicas, mas já ter passado por isso me dá confiança em relação ao que estamos enfrentando. Não estamos subestimando esse desafio. Estamos nos esforçando ao máximo, com muito trabalho nos bastidores, para estarmos prontos na pista. Será um grande desafio, mas, ao longo dos anos, melhoramos os processos para chegar e executar uma mudança tão grande da melhor maneira possível. Tudo isso me dá confiança", explicou.

O número de mudanças propostas para o campeonato de 2026 é tão grande que é difícil escolher qual pode ser a mais interessante, mas Leclerc identificou a gestão da unidade de potência e da energia como a mais importante.

“É difícil dizer qual mudança me impressiona mais. São muitas e o carro é totalmente novo. A mais significativa é a gestão da unidade de potência. O fato de haver uma parte elétrica maior torna a gestão na corrida muito mais complicada e será um grande desafio. Teremos que nos adaptar rapidamente. Essa talvez seja a parte que quero experimentar rapidamente”, admitiu.

Como abordar o novo carro, que promete ter de ser conduzido de forma diferente dos utilizados até 2025? O monegasco explicou como tentará compreender o SF-26 nas primeiras saídas que poderá fazer.

“É sempre uma questão que nos colocamos entre a adaptação à nova tecnologia e o instinto natural, porque, no final das contas, piloto desde os 3 anos e meio. Quando se descobre um carro novo há muito espaço para o instinto, para entender como pilotar o carro em linhas gerais. E depois passa-se para a adaptação, para coisas mais específicas, como sistemas e tecnologias, com a ajuda dos dados. Primeiro o instinto, depois os dados para entrar em mais detalhes”, esclareceu.

Por fim, uma observação para os torcedores, que sempre representam a força de uma equipe em que a paixão continua sendo um elemento fundamental, mesmo depois de anos difíceis.

“Faço parte do time desde 2019. Algumas pessoas me acham repetitivo e agradeço a todos pelo apoio a mim e à equipe. Os torcedores tornam tudo isso especial e nos incentivam a dar o nosso melhor, e é isso que estamos fazendo. Faremos de tudo para levar a Ferrari de volta ao lugar que ela merece”, concluiu Leclerc.

