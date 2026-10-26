F1: Leclerc detalha "avanço" da Ferrari após pódio no GP dos EUA
Monegasco acredita ter dado um salto de qualidade em sua pilotagem pela Ferrari e está confiante de que poderá disputar o topo do pódio em 2026
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc acredita ter “descoberto algo” em sua pilotagem pela Ferrari nas últimas corridas e está confiante de que terá uma chance de conquistar mais uma vitória (a única do ano até o momento foi no GP da Grã-Bretanha) antes do fim da temporada 2026 da Fórmula 1.
O piloto monegasco terminou em segundo lugar no GP dos Estados Unidos, 13 segundos atrás do vencedor da corrida e líder do campeonato, Kimi Antonelli, após disputar com Max Verstappen e Lando Norris.
Isso veio na sequência de outro segundo lugar em Singapura, e Leclerc disse que sua sintonia com o carro melhorou nas últimas etapas.
“Se vou conseguir transformar isso em uma vitória é um pouco difícil de prever, porque as margens são muito estreitas, e também depende dos planos de atualização das outras equipes nas próximas corridas”, explicou Leclerc durante a coletiva de imprensa pós-corrida.
“Mas a sensação com o carro está ficando cada vez melhor. Esses carros são muito específicos e únicos, e sinto que, nas últimas duas ou três corridas, descobri algo novo em termos de pilotagem e, principalmente, na afinação do carro em relação ao meu estilo de pilotagem".
“Juntos, demos um passo à frente, e me sinto muito mais à vontade com o carro. Então, espero que isso resulte em uma vitória em breve. Seja em Singapura ou em Austin, estivemos bem próximos [do triunfo], então estou confiante de que teremos uma chance de vencer uma corrida antes do fim da temporada".
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Por que Ferrari não correspondeu às expectativas na classificação do GP dos Estados Unidos?
F1: Entenda como Hamilton “passou do limite” e ficou sem a pole em Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura
F1: Por que Ferrari escolheu estrear atualização que vale "menos de um décimo" no GP dos EUA
F1: Hamilton aponta vantagem da Red Bull sobre Ferrari antes do GP dos EUA
Ferrari promove piloto da F2 à vaga de reserva para 2027
Últimas notícias
F1 - Alonso detona pelotão de trás: "Qualidade muito baixa"
Rafaela Ferreira estreia na NASCAR Brasil em Chapecó; catarinense será a quarta mulher do grid
F1 - Verstappen detona problemas recorrentes na Red Bull: “Devíamos usar linguagem de sinais!”
F1 - Russell desabafa após oitavo lugar nos EUA: "Tive seis voltas boas e 50 ruins"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários