F1: Leclerc detalha "avanço" da Ferrari após pódio no GP dos EUA

Charles Leclerc acredita ter “descoberto algo” em sua pilotagem pela Ferrari nas últimas corridas e está confiante de que terá uma chance de conquistar mais uma vitória (a única do ano até o momento foi no GP da Grã-Bretanha) antes do fim da temporada 2026 da Fórmula 1.

O piloto monegasco terminou em segundo lugar no GP dos Estados Unidos, 13 segundos atrás do vencedor da corrida e líder do campeonato, Kimi Antonelli, após disputar com Max Verstappen e Lando Norris.

Isso veio na sequência de outro segundo lugar em Singapura, e Leclerc disse que sua sintonia com o carro melhorou nas últimas etapas.

“Se vou conseguir transformar isso em uma vitória é um pouco difícil de prever, porque as margens são muito estreitas, e também depende dos planos de atualização das outras equipes nas próximas corridas”, explicou Leclerc durante a coletiva de imprensa pós-corrida.

“Mas a sensação com o carro está ficando cada vez melhor. Esses carros são muito específicos e únicos, e sinto que, nas últimas duas ou três corridas, descobri algo novo em termos de pilotagem e, principalmente, na afinação do carro em relação ao meu estilo de pilotagem".

“Juntos, demos um passo à frente, e me sinto muito mais à vontade com o carro. Então, espero que isso resulte em uma vitória em breve. Seja em Singapura ou em Austin, estivemos bem próximos [do triunfo], então estou confiante de que teremos uma chance de vencer uma corrida antes do fim da temporada".

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