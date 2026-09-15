F1: Leclerc deve ter nova unidade de potência em Baku e pode ser punido; entenda

A Ferrari deve utilizar o GP do Azerbaijão de Fórmula 1 para realizar uma mudança importante no carro de Charles Leclerc. A Scuderia planeja homologar uma nova unidade de potência, utilizando-se das regras do ADUO, antes da classificação em Baku.

Os sensores da unidade de potência 067/6 não registraram nenhuma anomalia relevante e, por isso, há expectativa de que a Ferrari volte a utilizar esse motor, equipado com o ADUO2, já na primeira sessão de treinos livres do GP do Azerbaijão.

Se nenhum problema for identificado (não é possível simplesmente substituir todas as peças que fazem parte da especificação do motor homologada pela FIA), Leclerc deverá continuar utilizando esse motor de seis cilindros nas outras duas sessões de treinos livres. Assim, a tendência é que a Ferrari homologue o motor ADUO2 antes da classificação, o qual o monegasco deve utilizar pelo restante da temporada.

O motor usado em Monza, por sua vez, ficaria reservado apenas para as sessões de treinos livres, funcionando como uma unidade de rotação para o motor a combustão interna. Ou seja, a Ferrari evitaria utilizá-lo nas sessões mais importantes do fim de semana para reduzir o risco de uma eventual falha.

Frederic Vasseur con Jerome D'Ambrosio Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Após o GP da Espanha, Fred Vasseur foi o primeiro a deixar subentendido que um quinto motor será utilizado este ano: "Veremos quando teremos de cumprir uma punição de motor com Charles, mas penso que Baku deve ser bom para isso", revelou ao Canal+.

Neste caso, o monegasco terá de cumprir uma penalização e partir no fim do grid do GP do Azerbaijão, onde não faltarão oportunidades de ultrapassagem graças à longa reta final, a qual termina com uma frenagem forte na curva 1.

O motor ADUO2, como se viu no Madring, vale dois décimos por volta em relação à especificação ADUO1 que Leclerc utilizou na Espanha. Se considerarmos que o monegasco ficou a apenas 6 milésimos de Lewis Hamilton no Q3, quarto no grid, e a 189 milésimos do pole Lando Norris, não é descabido pensar que o SF-26 poderia ter ambicionado pelo menos a primeira fila, se não mesmo a pole position.

Cadillac também se atualiza

Porém, a Ferrari não parece ser a única equipe levando atualizações para o Azerbaijão. Após Sergio Pérez abandonar em Madri e Valtteri Bottas ter terminado em 17º, a Cadillac também tem planos para um novo motor em Baku.

"Espero que Baku seja uma daquelas corridas em que é preciso fazer tudo se encaixar para ver o que acontece. Realmente espero que possamos colocar o novo motor no carro e dar um pequeno passo à frente, porque realmente precisamos de um pouco mais de rendimento”, disse o mexicano após o GP da Espanha.

O chefe da Cadillac, Marcin Budkowski, também deu indícios de que espera uma evolução nas próximas semanas: “Estamos progredindo e temos melhorias preparadas para Baku. Agradeço pelo apoio. Aguardamos com expectativa a próxima corrida".

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