Charles Leclerc conseguiu ganhar posições no GP da Áustria de Fórmula 1 após largar do 12º lugar. O monegasco terminou a corrida na oitava colocação e garantiu mais quatro pontos para a Ferrari, junto aos dez de Carlos Sainz, e ajudou a equipe a se manter firme no campeonato de construtores contra a McLaren.

No entanto, as coisas poderiam ter sido melhores para ele, que levou a pior em duas disputas com Sergio Pérez, onde o mexicano da Red Bull o empurrou para fora da pista e atrapalhou sua escalada no pelotão.

"Estivemos fortes em toda a corrida bom ritmo, mas obviamente não tínhamos a vantagem dos pneus ou a estratégia inversa. Foi muito, muito difícil de ultrapassar", comentou Leclerc. "Eu fiquei furioso no carro porque, obviamente, senti como se não tivesse espaço, mas é a vida."

O piloto ainda cedeu a colocação para Sainz nos momentos finais por ter menos rendimento que o espanhol na disputa contra Daniel Ricciardo: "Eu senti que provavelmente havia uma oportunidade de passar em um ponto porque eu estava muito perto a cada volta, mas eles me pediram para trocar posições. Obviamente, porque ele [Carlos] tinha a vantagem de pneus."

Os incidentes com Charles resultaram em duas punições de cinco segundos para Pérez. Com isso, apesar de ter terminado a corrida em quinto, caiu para o sexto lugar após as penalidades serem adicionadas ao seu tempo de corrida.

"Não me sinto feliz ou confortável comigo mesmo", disse o mexicano. "Falei com ele [Leclerc] e expliquei o que aconteceu do meu lado, mas obviamente não é o suficiente porque arruinei a corrida para outro piloto" Vou revisar e seguir em frente."

Logo no começo da prova, o piloto da RBR foi prejudicado em um movimento muito parecido de Lando Norris, que o jogou na brita e também foi punido com cinco segundos.

"Minha corrida foi arruinada ali", afirmou Pérez. "Tive danos pelo cascalho, eu acho. Com Charles, estávamos pilotando no ar sujo, com muito tráfego e pneus desgastados. Eu estava freando o mais tarde possível. Tenho que rever o lance para ser honesto. Não é assim que eu gosto de correr e eu realmente sinto muito se afetou a prova para ele."

