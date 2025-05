F1: Leclerc domina TL3 em Mônaco; Bortoleto é 19°

Na manhã deste sábado (24), os pilotos da Fórmula 1 retornaram ao circuito de rua de Monte Carlo para o último ensaio do fim de semana antes da classificação.

Liam Lawson, mais uma vez, foi o primeiro a deixar os boxes para dar as suas primeiras voltas e a pista ficou bastante vazia por bons minutos. Metade do grid só começou a deixar as garagens após os 15 primeiros minutos da sessão.

Com pneus médios, Nico Hulkenberg e sua Sauber foram os primeiros a escaparem da pista na curva Anthony Noghés, mas, até aquele momento, tinha a melhor volta.

Alguns pilotos como Lewis Hamilton, Lando Norris, Isak Hadjar e Liam Lawson começaram a sessão com pneus macios, tentando entender o comportamento dos compostos mais macios em pistas quentes. Neste sábado, o traçado estava marcando 40°C.

Gabriel Bortoleto, que continuou no pelotão do fundo, informou a equipe, aos 30 minutos, que teria tido uma pequena batida com o carro, mas nada assustador.

Max Verstappen, com pneus médios, apareceu para ser o competidor mais forte para o topo da tabela, trocando de posições algumas vezes apenas com Leclerc e Norris, que seguiram de compostos macios.

Oscar Piastri, assim como no TL2, apareceu com tempos melhores nos últimos minutos da sessão, superando Norris por menos de 0s040.

O top 3 foi liderado por Leclerc, seguido por Verstappen e Norris. Piastri, Hamilton, Alexander Albon, Liam Lawson, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda e Andrea Kimi Antonelli fecharam o top 10.

Nos últimos segundos da sessão, Hamilton bateu na curva do Cassino, acionando uma bandeira vermelha e colocando fim à sessão um pouco antes do planejado.

