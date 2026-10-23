F1: Leclerc domina treinos em Austin, Antonelli é 2º e Bortoleto bem, mas com punição; Participe do Sexta-Livre AO VIVO
Monegasco da Ferrari foi o mais rápido das duas seções desta sexta
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