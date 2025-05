A Ferrari tem lutado para encontrar performances constantes nas primeiras sete corridas da temporada 2025 da Fórmula 1 e, de acordo com o piloto da Scuderia nascido em Mônaco, Charles Leclerc, a etapa do Principado será verdadeiro desafio.

Os problemas de ritmo, especialmente nos treinos classificatórios, estão colocando a Ferrari em uma posição difícil. Lewis Hamilton e Leclerc não conseguiram ficar entre os 10 primeiros em Ímola no sábado, mas conseguiram ficar nos pontos da corrida.

O fraco desempenho da Scuderia nos treinos classificatórios torna as coisas ainda mais difíceis em uma pista como Mônaco, onde a ultrapassagem é quase impossível. Porque o resultado da corrida depende quase que diretamente da posição no grid.

"Vai ser um fim de semana muito difícil", disse Leclerc quando perguntado sobre suas expectativas para o fim de semana do GP de Mônaco deste ano. "Acho que Mônaco vai expor alguns pontos fracos do nosso carro. Também há muitas coisas que não podem ser previstas por causa do nível de risco assumido na classificação".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Peter Fox / Getty Images

Hamilton, que ainda está se acostumando com a Ferrari, deu a entender que tentará uma abordagem diferente em Mônaco: "Eu mesmo não tenho certeza, para ser honesto. Estamos com dificuldades, especialmente na volta única. Portanto, não sei como será nosso desempenho."

"Tenho algumas ideias que estou pensando em tentar na próxima semana. Até agora, elas ficaram um pouco distantes porque tivemos outras coisas em que nos concentrar. Mas espero que na próxima semana possamos pensar em algo que traga um pouco mais de desempenho. Eu realmente não sei como o carro se comportará em Mônaco".

