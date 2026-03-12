Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Leclerc e Hamilton projetam Ferrari vs Mercedes na China, onde a Scuderia usará 'asa Macarena'

"Na corrida, acho que será mais equilibrado", afirmou Charles; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:

A Ferrari, única que 'fez menção' a desafiar a Mercedes no GP da Austrália -- no qual as Flechas de Prata fizeram uma dobradinha --, chega animada para o GP da China de Fórmula 1, no qual a Scuderia estreará sua 'asa Macarena' na parte de trás do carro.

Os pilotos do time de Maranello, porém, mantêm os 'pés no chão' em relação às chances de sair com uma vitória em Xangai, embora projetem uma corrida boa na China -- ainda que, segundo eles, a Mercedes seja favorita, especialmente em ritmo de classificação.

Charles Leclerc, que chegou em terceiro na Austrália, afirmou: "Com certeza estaremos mais perto, porque em Melbourne fizemos muitas coisas que não otimizamos, e isso resultou em perda de tempo por volta. Mas definitivamente não estamos no nível deles. Na corrida, acho que será mais equilibrado".

Lewis Hamilton, que foi quarto no Albert Park, disse: "Parece que acontece principalmente nas retas, então acho que no momento está acontecendo em todas as retas. Parece que fica mais evidente quando eles usam o modo ultrapassagem, é aí que eles dão um grande passo"

George Russell, que liderou a dobradinha da Mercedes, falou sobre a alternância de posições em Melbourne: "Não acho que isso vá acontecer necessariamente em todas as corridas... [Não] em pistas como a China, com apenas uma reta principal, ou Barcelona, ​​também com apenas uma reta principal".

