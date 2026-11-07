F1: Leclerc e Hamilton trocam motor serão punidos no grid de Interlagos
Classificação acontece na tarde deste sábado em Interlagos
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Charles Leclerc e Lewis Hamilton serão punidos com a perda de posições no grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1. A penalidade vale para os dois pilotos da Ferrari.
A punição é aplicada quando o piloto ultrapassa a quantidade de componentes da unidade de potência prevista no regulamento. A perda de 10 posições é a penalidade padrão para a primeira ultrapassagem do limite em cada elemento e é cumprida no grid de largada, independentemente da posição em que o piloto se classificar no sábado.
Enquanto Leclerc trocará só o motor de combustão interna, a Ferrari decidiu trocar toda a unidade de potência de Hamilton. O monegasco paga 10 posições de punição e o britânico larga do fundo do grid.
Lewis Hamilton já passou por corridas de recuperações lendárias no Brasil. Em 2021, ele precisou abrir caminho entre os demais competidores, um feito que conseguiu realizar duas vezes de maneira extremamente impressionante. O heptacampeão mundial saltou da 20ª para a 5ª posição na corrida sprint. Na prova principal, ele largou na 10ª colocação, mas nem isso o impediu de conquistar a vitória.
Desta vez, a equipe de Hamilton enfrenta dificuldades bem maiores no Autódromo José Carlos Pace. Charles Leclerc descreveu o dia como uma das sextas-feiras mais complicadas do ano, e o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, concluiu que ainda há muito trabalho a ser feito.
“Sabemos que precisamos melhorar bastante o equilíbrio do carro”, disse Vasseur. “O equilíbrio não estava bom. Acredito que as condições do asfalto estão totalmente diferentes das de uma semana atrás, o que nos dá muito trabalho.”
George Russell, Max Verstappen e Sergio Pérez também serão punidos. Russell perde cinco posições por mudanças no motor. Verstappen faz, basicamente, uma troca completa e larga do fim do grid. Já Pérez, perde 20 posições.
Confira a programação do GP de São Paulo de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Sexta-feira
|12h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|16h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sábado
|11h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
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SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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|Corrida
|Domingo
|14h00
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TV Globo/ SporTV / Globoplay / F1TV Pro
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CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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