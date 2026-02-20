F1: Leclerc é o mais rápido da manhã e Aston Martin volta a ter problemas
Mercedes também não teve manhã ‘limpa’, com Andrea Kimi Antonelli trazendo bandeira vermelha nas primeiras horas do último dia dos testes do Bahrein
Charles Leclerc impressionou ao liderar a manhã final de testes de pré-temporada da temporada de Fórmula 1 de 2026, enquanto a Aston Martin enfrentou novos problemas no Bahrein.
O piloto da Ferrari marcou 1min33s689 com pneus C3 na primeira hora de testes, sendo esta a terceira sessão em que Leclerc lidera nas últimas duas semanas.
Além de ser o mais rápido, o monegasco completou a segunda maior quilometragem, com 80 voltas no circuito de Sakhir, incluindo uma simulação completa de corrida no meio da sessão.
Durante a simulação de corrida, ele utilizou pneus médios e duros, no que foi o segundo dia em que a Ferrari utilizou sua asa traseira exclusiva, que possui uma aba superior giratória de 180 graus.
É justo dizer que esse foi o assunto mais comentado nos testes desta semana, mas em termos da classificação geral, Leclerc foi 0s227 mais rápido que o piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que ficou em segundo.
O jovem de 19 anos também registrou sua volta mais rápida com o C3, mas completou apenas 49 voltas após causar a única bandeira vermelha ao parar entre as curvas 10 e 11 no meio da sessão.
O Motorsport.com apurou que ele sofreu uma perda de pressão pneumática, o que levou a Mercedes a trocar sua unidade de potência, impedindo Antonelli de retornar à pista nos 100 minutos restantes.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
O ‘pódio’ foi completado por Oscar Piastri, que ficou 0s663 atrás de Leclerc após registrar sua volta com o C4, completando 66 voltas com a McLaren, ocupando a quarta posição durante a maior parte da manhã.
Em seguida, veio Esteban Ocon, que impressionou pela Haas ao completar a maior quilometragem, com 82 voltas, ficando a menos de dois décimos de segundo de Piastri com o pneu protótipo da Pirelli.
Isack Hadjar completou os cinco primeiros pela Red Bull, a 0s822 de Leclerc, enquanto Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Sergio Pérez completaram, respectivamente, o top 10.
Na lanterna, ficou Lance Stroll pela Aston Martin, que continuou seu péssimo teste de pré-temporada, completando apenas duas voltas nesta manhã devido à falta de peças em sua unidade de potência Honda.
Isso aconteceu depois que Stroll sofreu um problema no motor na quarta-feira, antes de rodar logo em seguida com o que também pareceu ser uma falha técnica. Fernando Alonso sofreu um problema semelhante na unidade de potência na quinta-feira, então Stroll só voltou à pista nos últimos 15 a 20 minutos da manhã de sexta-feira.
A sessão terminou com as verificações de rotina do sistema que a FIA introduziu na quarta-feira, e Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Leclerc, Sainz, Lindblad, Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Gasly e Valtteri Bottas disputarão a sessão desta tarde.
Resultados
|Pos
|
PILOTO
|
EQUIPE
|MELHOR VOLTA
|
DIF.
|
VOLTAs
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33.689
|—
|80
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33.916
|+0.227
|49
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:34.352
|+0.663
|66
|4
|Esteban Ocon
|Haas
|1:34.494
|+0.805
|82
|5
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:34.511
|+0.822
|59
|6
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:34.846
|+1.157
|57
|7
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:35.238
|+1.549
|77
|8
|Carlos Sainz
|Williams
|1:35.252
|+1.563
|66
|9
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:36.019
|+2.330
|64
|10
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:40.842
|+7.153
|61
|11
|Lance Stroll
|Aston Martin
|—
|—
|2
