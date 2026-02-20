Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Leclerc é o mais rápido da manhã e Aston Martin volta a ter problemas

Mercedes também não teve manhã ‘limpa’, com Andrea Kimi Antonelli trazendo bandeira vermelha nas primeiras horas do último dia dos testes do Bahrein

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc impressionou ao liderar a manhã final de testes de pré-temporada da temporada de Fórmula 1 de 2026, enquanto a Aston Martin enfrentou novos problemas no Bahrein.

Leia também:

O piloto da Ferrari marcou 1min33s689 com pneus C3 na primeira hora de testes, sendo esta a terceira sessão em que Leclerc lidera nas últimas duas semanas.

Além de ser o mais rápido, o monegasco completou a segunda maior quilometragem, com 80 voltas no circuito de Sakhir, incluindo uma simulação completa de corrida no meio da sessão.

Durante a simulação de corrida, ele utilizou pneus médios e duros, no que foi o segundo dia em que a Ferrari utilizou sua asa traseira exclusiva, que possui uma aba superior giratória de 180 graus.

É justo dizer que esse foi o assunto mais comentado nos testes desta semana, mas em termos da classificação geral, Leclerc foi 0s227 mais rápido que o piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que ficou em segundo.

O jovem de 19 anos também registrou sua volta mais rápida com o C3, mas completou apenas 49 voltas após causar a única bandeira vermelha ao parar entre as curvas 10 e 11 no meio da sessão.

O Motorsport.com apurou que ele sofreu uma perda de pressão pneumática, o que levou a Mercedes a trocar sua unidade de potência, impedindo Antonelli de retornar à pista nos 100 minutos restantes. 

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

O ‘pódio’ foi completado por Oscar Piastri, que ficou 0s663 atrás de Leclerc após registrar sua volta com o C4, completando 66 voltas com a McLaren, ocupando a quarta posição durante a maior parte da manhã.

Em seguida, veio Esteban Ocon, que impressionou pela Haas ao completar a maior quilometragem, com 82 voltas, ficando a menos de dois décimos de segundo de Piastri com o pneu protótipo da Pirelli.

Isack Hadjar completou os cinco primeiros pela Red Bull, a 0s822 de Leclerc, enquanto Pierre Gasly, Arvid Lindblad, Carlos Sainz, Nico Hulkenberg e Sergio Pérez completaram, respectivamente, o top 10.

Na lanterna, ficou Lance Stroll pela Aston Martin, que continuou seu péssimo teste de pré-temporada, completando apenas duas voltas nesta manhã devido à falta de peças em sua unidade de potência Honda.

Isso aconteceu depois que Stroll sofreu um problema no motor na quarta-feira, antes de rodar logo em seguida com o que também pareceu ser uma falha técnica. Fernando Alonso sofreu um problema semelhante na unidade de potência na quinta-feira, então Stroll só voltou à pista nos últimos 15 a 20 minutos da manhã de sexta-feira.

A sessão terminou com as verificações de rotina do sistema que a FIA introduziu na quarta-feira, e Lando Norris, George Russell, Max Verstappen, Leclerc, Sainz, Lindblad, Stroll, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Gasly e Valtteri Bottas disputarão a sessão desta tarde.

Resultados

Pos

PILOTO

EQUIPE

 MELHOR VOLTA

DIF.

VOLTAs
1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.689 80
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916 +0.227 49
3 Oscar Piastri McLaren 1:34.352 +0.663 66
4 Esteban Ocon Haas 1:34.494 +0.805 82
5 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511 +0.822 59
6 Pierre Gasly Alpine 1:34.846 +1.157 57
7 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:35.238 +1.549 77
8 Carlos Sainz Williams 1:35.252 +1.563 66
9 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019 +2.330 64
10 Sergio Pérez Cadillac 1:40.842 +7.153 61
11 Lance Stroll Aston Martin 2

