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F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo

Monegasco havia terminado à frente do neozelandês após forte batalha na parte final da prova, mas as posições são agora invertidas

Redação Motorsport.com
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Piloto da Ferrari na Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc foi punido com o acréscimo de 5 segundos ao seu tempo de prova e, com isso, cai de sétimo para oitavo no GP de São Paulo

Assim, o neozelandês Liam Lawson, da Racing Bulls, é promovido de oitavo para sétimo em Interlagos, após travar batalha intensa com o adversário na etapa do Brasil da F1 2026.

Para os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo, Leclerc causou um toque na disputa contra Lawson, e por isso a penalidade foi aplicada ao piloto da Ferrari.

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“Os comissários ouviram o piloto do carro #16 (Charles Leclerc), o piloto do carro #30 (Liam Lawson) e representantes das equipes. Também analisaram os dados do sistema de GPS, o vídeo da prova e o vídeo da câmera interna dos carros, e determinaram que o carro #16 fez contato com o carro #30 na curva 12”, explicou a FIA no comunicado que oficializou a punição.

“Embora o contato tenha sido leve e o carro #30 tenha conseguido manter a dianteira depois dele, o piloto do carro #30 alegou que o contato danificou a roda traseira esquerda de seu carro e também permitiu que o carro #16 chegasse mais perto dele na pista e, por fim, o ultrapassasse cinco curvas depois. Além disso, de acordo com as diretrizes de pilotagem, o carro #30 tinha o direito à curva, e cabia ao carro #16 tomar as medidas necessárias para evitar uma colisão”, acrescentou o órgão.

“O piloto do carro #16 alegou que foi um contato leve, sem consequência esportiva óbvia. Embora reconheçamos que o contato foi leve, depois de examinar a disputa na pista entre os dois carros, concluímos que o carro #16 conseguiu se aproximar e, em seguida, ultrapassar o carro #30 por causa do contato. O contato claramente atrapalhou o carro #30 e permitiu que o carro #16 emparelhasse quando estava mais distante. Isso foi uma consequência esportiva óbvia. Como atenuante, as condições de pista molhada, somadas à natureza do contato (ou seja, leve), foram levadas em conta ao impor uma penalidade de 5s, em vez de 10s”, completou a FIA.

Resultado do GP de São Paulo de 2026 após punição a Leclerc:

CLA PILOTO EQUIPE GAP
1 Lando Norris McLaren  
2 Max Verstappen Red Bull +14.602
3 Isack Hadjar Red Bull +24.485
4 George Russell Mercedes +33.991
5 Kimi Antonelli Mercedes +36.017 + 5s (penalty)
6 Oscar Piastri McLaren +56.475
7 Liam Lawson Racing Bulls +75.402
8 Charles Leclerc Ferrari +78.586
9 Lewis Hamilton Ferrari +1 L
10 Nico Hulkenberg Audi +1 L
11 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 L
12 Fernando Alonso Aston Martin +1 L
13 Franco Colapinto Alpine +1 L
14 Pierre Gasly Alpine +1 L
15 Alexander Albon Williams +1 L
16 Gabriel Bortoleto Audi +1 L
17 Oliver Bearman Haas +1 L
18 Sergio Pérez Cadillac +2 L
19 Carlos Sainz Williams +2 L
20 Rafael Câmara Haas +2 L
21 Lance Stroll Aston Martin DNF
22 Valtteri Bottas Cadillac DNF

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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