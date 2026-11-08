F1: Leclerc é punido em 5s e perde P7 para Lawson no GP de São Paulo
Monegasco havia terminado à frente do neozelandês após forte batalha na parte final da prova, mas as posições são agora invertidas
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Piloto da Ferrari na Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc foi punido com o acréscimo de 5 segundos ao seu tempo de prova e, com isso, cai de sétimo para oitavo no GP de São Paulo.
Assim, o neozelandês Liam Lawson, da Racing Bulls, é promovido de oitavo para sétimo em Interlagos, após travar batalha intensa com o adversário na etapa do Brasil da F1 2026.
Para os comissários desportivos da Federação Internacional de Automobilismo, Leclerc causou um toque na disputa contra Lawson, e por isso a penalidade foi aplicada ao piloto da Ferrari.
“Os comissários ouviram o piloto do carro #16 (Charles Leclerc), o piloto do carro #30 (Liam Lawson) e representantes das equipes. Também analisaram os dados do sistema de GPS, o vídeo da prova e o vídeo da câmera interna dos carros, e determinaram que o carro #16 fez contato com o carro #30 na curva 12”, explicou a FIA no comunicado que oficializou a punição.
“Embora o contato tenha sido leve e o carro #30 tenha conseguido manter a dianteira depois dele, o piloto do carro #30 alegou que o contato danificou a roda traseira esquerda de seu carro e também permitiu que o carro #16 chegasse mais perto dele na pista e, por fim, o ultrapassasse cinco curvas depois. Além disso, de acordo com as diretrizes de pilotagem, o carro #30 tinha o direito à curva, e cabia ao carro #16 tomar as medidas necessárias para evitar uma colisão”, acrescentou o órgão.
“O piloto do carro #16 alegou que foi um contato leve, sem consequência esportiva óbvia. Embora reconheçamos que o contato foi leve, depois de examinar a disputa na pista entre os dois carros, concluímos que o carro #16 conseguiu se aproximar e, em seguida, ultrapassar o carro #30 por causa do contato. O contato claramente atrapalhou o carro #30 e permitiu que o carro #16 emparelhasse quando estava mais distante. Isso foi uma consequência esportiva óbvia. Como atenuante, as condições de pista molhada, somadas à natureza do contato (ou seja, leve), foram levadas em conta ao impor uma penalidade de 5s, em vez de 10s”, completou a FIA.
Resultado do GP de São Paulo de 2026 após punição a Leclerc:
|CLA
|PILOTO
|EQUIPE
|GAP
|1
|Lando Norris
|McLaren
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|+14.602
|3
|Isack Hadjar
|Red Bull
|+24.485
|4
|George Russell
|Mercedes
|+33.991
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+36.017 + 5s (penalty)
|6
|Oscar Piastri
|McLaren
|+56.475
|7
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|+75.402
|8
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+78.586
|9
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+1 L
|10
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1 L
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|+1 L
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+1 L
|13
|Franco Colapinto
|Alpine
|+1 L
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|+1 L
|15
|Alexander Albon
|Williams
|+1 L
|16
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1 L
|17
|Oliver Bearman
|Haas
|+1 L
|18
|Sergio Pérez
|Cadillac
|+2 L
|19
|Carlos Sainz
|Williams
|+2 L
|20
|Rafael Câmara
|Haas
|+2 L
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin
|DNF
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|DNF
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