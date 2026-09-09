F1: Leclerc escapa de punição de motor no GP da Espanha após forte batida em Monza

Mesmo com a forte batida na segunda volta da corrida de Monza, Charles Leclerc conseguiu evitar danos no motor e, portanto, não receberá penalidade no grid para o GP da Espanha de Fórmula 1 deste fim de semana, em Madri. O piloto de Mônaco também passou por exames médicos adicionais e está liberado para correr em Madri.

O piloto da Ferrari abandonou a corrida na segunda volta do GP da Itália, após perder o controle do carro na curva Parabólica a mais de 230 km/h e bater o carro em um acidente com impacto de 50G.

Apesar disso, Leclerc está bem e vai correr na Espanha, deixando Monza sem maiores problemas. Na segunda-feira (07), o piloto passou por novos exames de checagem e nenhum problema foi constatado. Com isso, sua presença no grid em Madri está mais do que confirmada.

Em relação ao carro, o SF-26 resistiu ao impacto, e terá apenas a caixa de câmbio substituída, sem a necessidade de uma unidade de potência totalmente nova para a corrida em Madri neste fim de semana.

Charles Leclerc, Ferrari Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

O GP da Espanha representa mais uma chance para a Ferrari testar sua atualização do motor ADUO, que estreou em Monza, embora a equipe tenha confirmado que não se trata de uma “mudança revolucionária”.

No geral, Monza foi decepcionante para a equipe italiana, que somou apenas oito pontos graças ao sexto lugar de Lewis Hamilton, enquanto os dois pilotos quase colidiram na primeira volta.

Isso deixa a Ferrari 122 pontos atrás da líder do campeonato, a Mercedes, que venceu novamente no Monza por meio de Kimi Antonelli, o que significa que ele se tornou o primeiro italiano a vencer sua corrida em casa desde Ludovico Scarfiotti, em 1966.

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

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