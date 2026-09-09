F1: Leclerc escapa de punição de motor no GP da Espanha após forte batida em Monza
Piloto da Ferrari sofreu um grave acidente no GP da Itália, mas já recebeu liberação médica para correr no Madring
Mesmo com a forte batida na segunda volta da corrida de Monza, Charles Leclerc conseguiu evitar danos no motor e, portanto, não receberá penalidade no grid para o GP da Espanha de Fórmula 1 deste fim de semana, em Madri. O piloto de Mônaco também passou por exames médicos adicionais e está liberado para correr em Madri.
O piloto da Ferrari abandonou a corrida na segunda volta do GP da Itália, após perder o controle do carro na curva Parabólica a mais de 230 km/h e bater o carro em um acidente com impacto de 50G.
Apesar disso, Leclerc está bem e vai correr na Espanha, deixando Monza sem maiores problemas. Na segunda-feira (07), o piloto passou por novos exames de checagem e nenhum problema foi constatado. Com isso, sua presença no grid em Madri está mais do que confirmada.
Em relação ao carro, o SF-26 resistiu ao impacto, e terá apenas a caixa de câmbio substituída, sem a necessidade de uma unidade de potência totalmente nova para a corrida em Madri neste fim de semana.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
O GP da Espanha representa mais uma chance para a Ferrari testar sua atualização do motor ADUO, que estreou em Monza, embora a equipe tenha confirmado que não se trata de uma “mudança revolucionária”.
No geral, Monza foi decepcionante para a equipe italiana, que somou apenas oito pontos graças ao sexto lugar de Lewis Hamilton, enquanto os dois pilotos quase colidiram na primeira volta.
Isso deixa a Ferrari 122 pontos atrás da líder do campeonato, a Mercedes, que venceu novamente no Monza por meio de Kimi Antonelli, o que significa que ele se tornou o primeiro italiano a vencer sua corrida em casa desde Ludovico Scarfiotti, em 1966.
KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?
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