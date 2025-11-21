Charles Leclerc passou por diferentes emoções na madrugada desta sexta-feira. O monegasco da Ferrari liderou o TL1 do GP de Las Vegas de Fórmula 1 e, apesar de ter sido terceiro mais rápido noTL2, teve problemas com a caixa de câmbio no fim dessa segunda sessão, acabando com o carro parado fora da pista.

"Acho que, sinceramente, não estamos em uma situação ruim, mas precisamos esperar para ver. Acho que a Mercedes está muito forte e, obviamente, McLaren e Red Bull também estão na briga, então acho que vai ser acirrado. Só espero que possamos evoluir a partir de agora e estar na disputa pela pole amanhã, mas tem sido uma sexta-feira positiva. Acho que o ritmo foi forte hoje", avaliou após o TL2.

Sobre o incidente no fim da segunda sessão de treinos, quando a transmissão mostrou o carro parado e a comunicação com o pitwall, quando Leclerc perguntou se deveria trocar de marcha ou mexer em mais alguma coisa, ele esclareceu que as os problemas já estão sendo resolvidos. "O volante já estava de volta, houve um pequeno mal-entendido em tudo o que aconteceu, mas acho que ficará tudo bem. Foi apenas um mal-entendido geral", falou.

Sobre as expectativas para as próximas sessões, o monegasco diz que "é tudo uma questão de tentar antecipar como serão as condições de amanhã", visando garantir que tudo funcione da melhor maneira possível.

"Mas tenho ideias bem claras do que quero fazer no carro para tentar melhorá-lo — e amanhã veremos se essas foram as escolhas certas", concluiu.

