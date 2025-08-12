F1 - Leclerc: 'Espero que boa fase da Ferrari chegue logo, comigo no volante'

Em uma entrevista ao Autosprint, Charles Leclerc fez um balanço de seu momento na Fórmula 1, esperando que o futuro seja mais gratificante que o presente em termos de resultado. Com a Ferrari desde 2019, o monegasco já chegou a marca de 27 pole positions e oito vitórias, mas ainda não alcançou o maior sonho: o título de campeão mundial.

"Vejo a introdução do novo Regulamento Técnico como uma oportunidade. Eu realmente espero que possamos abrir um ciclo, também porque faz muito tempo que a Ferrari não está no topo do campeonato mundial. Espero que esse momento chegue logo e comigo no volante", disse Leclerc.

No momento, ele está de férias, com destinos reservados entre a Itália e a França. "Quero ficar um pouco quieto, é importante ter meu próprio universo. Há poucos lugares onde posso ser eu mesmo, viver como um cara normal com sua própria família. Posso me isolar quando tiramos alguns dias de férias em um barco, longe de tudo e de todos, perto apenas dos meus entes queridos. Lá, tenho certeza de que estou sozinho com minha família, meu cachorro, minha namorada. É onde me sinto confortável", falou.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O retorno às pistas fará com que Leclerc trabalhe para atingir objetivos menores, mas muito claros: "Honestamente, o campeonato mundial é algo inatingível, eu o vejo como muito difícil. No campeonato de construtores, há muitos pontos para recuperar. Realisticamente, acho que o segundo lugar no campeonato de construtores é algo que podemos almejar". Atualmente, a Ferrari está a 299 pontos da líder McLaren.

A comparação, é claro, será com o time de Woking. Os últimos desenvolvimentos trazidos para a pista pelos engenheiros da Scuderia garantiram um passo à frente, mas a diferença para a equipe britânica ainda existe.

"Certamente esses são desenvolvimentos que podem nos ajudar a chegar mais perto da McLaren, a proximidade dependerá do nível de desempenho que conseguirmos obter. No momento, ela é a referência, é a mais forte porque conseguiu construir um carro que é consistentemente rápido, em todos os tipos de circuitos", ressaltou. "Se eu fizer uma comparação com outros rivais, a Red Bull está tendo descontinuidades, enquanto a Mercedes oscila entre altos e baixos: é muito forte em circuitos como Montreal, mas tem dificuldades em outros tipos de condições e pistas. Nós, infelizmente, estamos constantemente na mesma distância da McLaren, nosso ritmo é mais suave, mas nosso nível de competitividade ainda não é bom o suficiente. Precisamos dar um passo à frente e espero que essas atualizações nos proporcionem isso".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Leclerc enfatiza que ainda há trabalho a ser feito no carro, mas mesmo com relação ao próprio desempenho, ele ressaltou que ainda é um 'canteiro de obras aberto': "Trabalho constantemente em mim mesmo, acho que quando cheguei à F1 eu tinha áreas para melhorar, como o gerenciamento de pneus. Sempre fui muito honesto comigo mesmo e isso me ajudou a crescer e melhorar. Sem uma crítica imparcial e sem preconceitos, é impossível fazer isso. Eu me esforcei muito em vários aspectos e acho que agora sou um piloto muito mais completo".

"Meu trabalho é diferente, tenho que me aprofundar cada vez mais nos detalhes, para ser cada vez melhor. Nunca estou completamente satisfeito. Quero ser o piloto mais completo possível, para mim e para a minha equipe. No que diz respeito ao nosso carro, definitivamente ainda há muito trabalho a ser feito. Por enquanto, falta-nos desempenho puro, que é o que precisamos encontrar e estamos cientes disso", continuou.

Um último aspecto que Leclerc enfatizou diz respeito ao desempenho em classificações. Aparentemente, na atual temporada, os resultados no sábado não têm sido bons, mas Leclerc explica o motivo: "É sempre muito difícil fazer a diferença quando você está no limite. Quando não há margem, é o momento de ultrapassar. Este ano a situação é diferente do passado: para tirar o máximo proveito do meu carro, tive que escolher configurações bastante extremas, o que torna o exercício ainda mais complicado. No entanto, melhorei na corrida, onde sou muito mais forte do que no passado".

"Encontrei uma configuração que me ajuda durante o GP, mesmo que eu tenha um pouco mais de dificuldade no sábado. No entanto, no geral, vale a pena. Não basta ser forte na classificação, é preciso sempre encontrar um equilíbrio que compense no geral, mas estou bastante satisfeito com o que fizemos até agora com esse carro, não acho que poderíamos ter conseguido muito mais", concluiu.

