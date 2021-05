Após um momento de alívio, novo pesadelo para a Ferrari: com novos problemas de câmbio, Charles Leclerc não estará no grid de largada para o GP de Mônaco de Fórmula 1. A Ferrari tentou correr contra o tempo para poder alinhar o carro do monegasco, mas não foi possível.

No sábado, Leclerc surpreendeu ao fazer a pole, mas sofreu uma forte batida nos minutos finais da classificação, o que criou dúvidas sobre a condição de sua caixa de câmbio.

Após uma investigação inicial no sábado, e outra no domingo, a Ferrari não havia encontrado danos significativos, o que significava que Leclerc manteria a pole. Mas, ao ligar o carro do monegasco, um problema surgiu e, com isso, Leclerc não saiu dos boxes a tempo de integrar o grid.

Laurent Mekies, diretor esportivo da Ferrari, falou com o diretor de provas Michael Masi para informá-lo. Sua posição ficará vazia, enquanto Verstappen "herda" a pole, mas saindo da segunda posição.