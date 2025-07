Dois décimos podem não parecer nada, mas na Fórmula 1 isso pode ser suficiente para deixar de sonhar com a pole position e passar a ocupar a terceira fila. A ótima sexta-feira vivida pela Ferrari em Silverstone não parecia ser apenas uma ilusão, pois nesta manhã os SF-25 confirmaram sua competitividade no TL3. E mesmo na qualificação as coisas pareciam muito boas, porque no final do Q2 havia até uma dobradinha da Scuderia.

No final, no entanto, os sonhos de glória viraram fumaça, porque no Q3 as Ferraris não conseguiram melhorar tanto quanto a concorrência e se viram diante de uma grande decepção.

E para Charles Leclerc, que está em sexto lugar, atrás do companheiro de equipe Lewis Hamilton, o arrependimento é ainda maior, porque ele frustrou tudo com um erro na última curva. Um pequeno erro, mas que, com essas pequenas diferenças, pesou muito.

Quando perguntado nos microfones da Sky Sport F1 se esse erro poderia ter lhe custado a pole, o monegasco explicou:

"Acho que não, porque estou dois décimos abaixo. Com certeza isso me custou a primeira fila, mas agora estou um pouco cansado de vir aqui e dizer que sempre há algo errado. Não estou encontrando a mesma sensação que tive há um ano com o carro na classificação".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Colin McMaster

"Temos problemas que são muito específicos e, na classificação, isso se torna muito mais difícil, porque há algumas coisas que são um pouco estranhas, mas sabemos de onde elas vêm e acho que temos a solução. São mais problemas do que questões de balanceamento, mas, no final das contas, tenho que fazer o trabalho e não estou fazendo isso na classificação".

"Acho que estou fazendo um ótimo trabalho na corrida, mas na classificação não estou fazendo o que espero de mim mesmo. Tenho que trabalhar nisso, porque sempre foi um ponto forte meu, mas no momento estou tendo muita dificuldade", acrescentou.

Com relação aos problemas que mencionou anteriormente, ele não quis entrar em detalhes, permanecendo bastante enigmático, mas dizendo que está convencido de que eles serão resolvidos em breve:

"Há algo mais no carro sobre o qual nunca falamos, e é melhor assim. Mas estamos lutando um pouco com esse problema. Agora esperamos que a solução chegue logo".

