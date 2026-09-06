F1: Leclerc fará novos exames após acidente e problema no olho em Monza; saiba mais
Monegasco disse estar bem, mas quer ter certeza de que correrá no GP da Espanha na semana que vem
Charles Leclerc admitiu precisar de “algumas verificações adicionais” após bater no GP da Itália de Fórmula 1, buscando garantir que estará em condições de competir no próximo fim de semana, em Madri.
Leclerc perdeu o controle do SF-26 em alta velocidade na Parabolica no fim da segunda volta, sofrendo um forte impacto contra o muro, o que causou uma bandeira vermelha. O monegasco foi levado ao centro médico, de onde foi liberado na ausência de lesões.
“O pescoço estava ok, foi apenas a visão um pouco no início. O olho direito não estava me dando uma visão muito boa, mas agora está tudo bem, então era isso que mais me preocupava ao sair do carro", disse o monegasco logo após sair do centro médico. “Depois disso tudo, um pouco de dor aqui e ali, o que é normal após um acidente como este, então nada demais”.
No entanto, isso não significa que ele tenha saído do acidente totalmente ileso: “Acho que ainda há algumas verificações adicionais que precisamos fazer, provavelmente esta noite e amanhã, para garantir que estarei totalmente bem para Madri. Deve ser o caso, mas é melhor prevenir do que remediar".
Quanto ao motivo de ter perdido o controle, Leclerc insistiu que queria analisar os dados em vez de fazer comentários sem informação, mas admitiu estar decepcionado.
“É muito frustrante, mas é assim que é agora, não posso mudar os resultados. Terei que olhar para a frente e, com sorte, dar a volta por cima em Madri,” concluiu.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
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