Charles Leclerc, da Ferrari, foi o mais rápido do segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, com tempo de 1min11s355. Oscar Piastri, da McLaren, e Lewis Hamilton, também da Ferrari, completam o top 3 da segunda sessão de Monte Carlo. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, teve volta rápida de 1min12s234, o 14º do TL2.

Como foi?

Liam Lawson foi o primeiro piloto na pista, escapando do congestionamento na saída dos boxes do Principado. Nos primeiros minutos do TL2, Alex Albon chegou a ser o mais rápido, mas tanto a dupla da McLaren, Norris e Piastri, quanto Verstappen, com 1min12s922, assumiram a ponta temporariamente.

Faltando 53 minutos para o fim da sessão, Isack Hadjar, da Racing Bulls, bateu na saída do túnel, interrompendo a sessão na primeira bandeira vermelha do TL2. No entanto, mesmo com a roda estourada, o francês conseguiu voltar para os boxes para consertar o carro. Com 49 minutos restantes, a sessão foi normalizada.

Na sequência, Piastri melhorou o tempo substancialmente, mas, momentos depois, o australiano perdeu o tempo da frenagem, travou as rodas e bateu na curva Sainte Dévout, causando mais uma bandeira vermelha. Oscar conseguiu sair da barreira e ir para os boxes, mas sem a asa dianteira. Faltando 36 minutos para o fim, a sessão teve bandeira verde.

Depois do retorno à pista, Charles Leclerc, que liderou o TL1 mesmo batendo, fez o melhor tempo da sessão, com 1min12s103, e assumiu a ponta da segunda sessão.

No entanto, alguns minutos depois, foi a vez de Fernando Alonso tomar a volta mais rápida, com 1min12s087. Em um duelo de multicampeões, Lewis Hamilton superou o espanhol por 62 milésimos, conquistando o posto de mais rápido e, em seguida, Alonso melhorou ainda mais a volta, com 1min11s890.

Faltando 27 minutos, foi a vez de Bortoleto melhorar a volta rápida, subindo para a 13ª colocação, com 1min12s658. No duelo pela liderança do TL2, Leclerc, de pneus macios, conseguiu 1min11s414, assumindo a ponta. Momentos depois, o monegasco repetiu a performance e melhorou o tempo para 1min11s355.

Uma surpresa na metade final do treino, foi Liam Lawson com sua Racing Bulls, chegando até a terceira posição da tabela com tempo de 1min11s823.

Minutos depois, foi a vez de Hadjar se aproximar do companheiro de equipe na tabela. Depois, no entanto, ele bateu a traseira esquerda na curva Sainte Dévout, com o carro do francês voltando para os boxes, mais uma vez, para abandonar a sessão.

Faltando sete minutos para o fim da sessão, foi a vez de Max Verstappen parar na prova, depois de passar reto na entrada da curva Mirabeau, mas sem bater. O holandês conseguiu voltar para a pista, causando uma breve bandeira amarela.

