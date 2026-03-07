Pular para o conteúdo principal

F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Leclerc fica 'boquiaberto' com performance de Russell: "Achei que os dados estavam com problema"

Piloto da Ferrari estimava diferença para Mercedes de meio segundo, mas foi surpreendido ao ver que o gap foi de oito décimos ao fim da classificação

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Editado:

Um quarto lugar que deixou um gosto amargo na boca da Ferrari, não tanto pela posição, mas porque a diferença para o pole do GP da Austrália de Fórmula 1, George Russell, foi bem maior do que o esperado. Charles Leclerc não escondeu a decepção, ressaltando que ficou impressionado com a vantagem da Mercedes, a ponto de ter que verificar novamente os dados porque achava que havia um erro.

Leia também:

Após os treinos livres, o monegasco não escondeu o receio de que o fim de semana pudesse se transformar em domínio das 'Flechas de Prata'. As Mercedes, especialmente no ritmo de corrida, mostraram um potencial impressionante. Ainda havia algumas dúvidas sobre a vantagem real na simulação de classificação, área em que é mais fácil mascarar o próprio potencial. Neste sábado, porém, veio a resposta mais clara.

Embora a Scuderia tenha realmente enfrentado alguns pequenos problemas no motor durante o Q2 e o Q3, o piloto monegasco não quis dar tanta importância aos contratempos pois, na visão dele, a distância para a rival de Braclkey era grande demais para ser explicada por essa adversidade.

“Não gostaria de colocar a culpa nisso. É o que acontece com esses carros, não é um problema só nosso, mas em geral. Quando fazemos uma curva de forma um pouco diferente, o sistema em segundo plano adapta-se e depois cria alguns problemas”, disse o monegasco à Sky Sports. 

“Acho que quando falamos sobre isso, eu disse [que a diferença era de] meio segundo. Agora é oito décimos, então é maior do que eu esperava, com certeza. Durante os treinos a diferença já era muito significativa e durante o TL3 fiquei realmente muito impressionado com a potência que eles [Mercedes] mostraram."

"Foi incrível, especialmente a última volta do George. Olhei para os dados pela primeira vez e tive que recarregá-los porque pensei que havia um problema no que estava vendo, mas aparentemente não, então é realmente muito impressionante”.

