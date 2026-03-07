F1: Leclerc fica 'boquiaberto' com performance de Russell: "Achei que os dados estavam com problema"
Piloto da Ferrari estimava diferença para Mercedes de meio segundo, mas foi surpreendido ao ver que o gap foi de oito décimos ao fim da classificação
Um quarto lugar que deixou um gosto amargo na boca da Ferrari, não tanto pela posição, mas porque a diferença para o pole do GP da Austrália de Fórmula 1, George Russell, foi bem maior do que o esperado. Charles Leclerc não escondeu a decepção, ressaltando que ficou impressionado com a vantagem da Mercedes, a ponto de ter que verificar novamente os dados porque achava que havia um erro.
Após os treinos livres, o monegasco não escondeu o receio de que o fim de semana pudesse se transformar em domínio das 'Flechas de Prata'. As Mercedes, especialmente no ritmo de corrida, mostraram um potencial impressionante. Ainda havia algumas dúvidas sobre a vantagem real na simulação de classificação, área em que é mais fácil mascarar o próprio potencial. Neste sábado, porém, veio a resposta mais clara.
Embora a Scuderia tenha realmente enfrentado alguns pequenos problemas no motor durante o Q2 e o Q3, o piloto monegasco não quis dar tanta importância aos contratempos pois, na visão dele, a distância para a rival de Braclkey era grande demais para ser explicada por essa adversidade.
“Não gostaria de colocar a culpa nisso. É o que acontece com esses carros, não é um problema só nosso, mas em geral. Quando fazemos uma curva de forma um pouco diferente, o sistema em segundo plano adapta-se e depois cria alguns problemas”, disse o monegasco à Sky Sports.
“Acho que quando falamos sobre isso, eu disse [que a diferença era de] meio segundo. Agora é oito décimos, então é maior do que eu esperava, com certeza. Durante os treinos a diferença já era muito significativa e durante o TL3 fiquei realmente muito impressionado com a potência que eles [Mercedes] mostraram."
"Foi incrível, especialmente a última volta do George. Olhei para os dados pela primeira vez e tive que recarregá-los porque pensei que havia um problema no que estava vendo, mas aparentemente não, então é realmente muito impressionante”.
