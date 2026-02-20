F1: Leclerc finaliza pré-temporada como mais rápido do Bahrein ; Bortoleto é 7º
Monegasco registrou 1min31s992 em Sakhir
A Fórmula 1 finalizou a pré-temporada de 2026 na tarde desta sexta-feira. Charles Leclerc foi o mais rápido não só do dia como de todo o período no Bahrein, registrando 1min31s992 na sessão após o almoço. Lando Norris e Max Verstappen, que também participaram das últimas quatro horas, completaram o top 3.
Oliver Bearman foi o primeiro a ir para a pista na sessão da tarde, seguido por Lance Stroll que, durante a manhã, fez apenas duas voltas. Passado algum tempo, Verstappen, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Leclerc também saíram dos boxes. Gabriel Bortoleto e Norris foram os últimos a colocarem seus carros na pista.
Passada metade da sessão, a Aston Martin anunciou que havia completado seu treino, encerrando suas atividades da pré-temporada. Com isso, Stroll terminou a sexta-feira com apenas 6 voltas e sem um tempo registrado. Enquanto isso, a marca de Leclerc durante a manhã (1min33s689) continuava imbatível.
O monegasco estava em um excelente dia e não deixou a liderança em nenhum momento, baixando o próprio tempo para 1min33s162. Ele continuou melhorando até o fim da sessão e terminou o dia como o melhor da pré-temporada com 1min31s992.
Gabriel Bortoleto também fez boa sessão, baixando cada vez mais o próprio tempo e alcançando seu melhor resultado pessoal: 1min33s755s e a sétima colocação geral. Outro jovem piloto que chamou atenção foi o estreante da Racing Bulls: Lindblad finalizou a sexta-feira tendo completado 165 voltas, quase três GPs do Bahrein (a prova completa tem 57 voltas).
Nos últimos minutos, como determinado pela FIA, a bandeira vermelha foi acionada para que todos os pilotos pudessem realizar testes de largada.
Classificação geral - Teste de sexta-feira
|1
|Charles Leclerc
|1:31.992
|2
|Lando Norris
|+0.879
|1:32.871
|3
|Max Verstappen
|+1.117
|1:33.109
|4
|George Russell
|+1.205
|1:33.197
|5
|Pierre Gasly
|+1.429
|1:33.421
|6
|Oliver Bearman
|+1.495
|1:33.487
|7
|Gabriel Bortoleto
|+1.763
|1:33.755
|8
|Andrea Kimi Antonelli
|+1.924
|1:33.916
|9
|Arvid Lindblad
|+2.157
|1:34.149
|10
|Carlos Sainz
|+2.350
|1:34.342
|11
|Oscar Piastri
|+2.360
|1:34.352
|12
|Esteban Ocon
|+2.502
|1:34.494
|13
|Isack Hadjar
|+2.519
|1:34.511
|14
|Valtteri Bottas
|+3.298
|1:35.290
|15
|Nico Hulkenberg
|+4.027
|1:36.019
|16
|Sergio Pérez
|+8.850
|1:40.842
|17
|Lance Stroll
|1:46.464
|18
|Fernando Alonso
|-
|19
|Alex Albon
|-
|20
|Liam Lawson
|-
|21
|Franco Colapinto
|-
|22
|Lewis Hamilton
|-
