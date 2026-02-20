Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Leclerc finaliza pré-temporada como mais rápido do Bahrein ; Bortoleto é 7º

Monegasco registrou 1min31s992 em Sakhir

Redação Motorsport.com
Editado:

A Fórmula 1 finalizou a pré-temporada de 2026 na tarde desta sexta-feira. Charles Leclerc foi o mais rápido não só do dia como de todo o período no Bahrein, registrando 1min31s992 na sessão após o almoço. Lando Norris e Max Verstappen, que também participaram das últimas quatro horas, completaram o top 3. 

Leia também:

Oliver Bearman foi o primeiro a ir para a pista na sessão da tarde, seguido por Lance Stroll que, durante a manhã, fez apenas duas voltas. Passado algum tempo, Verstappen, Carlos Sainz, Arvid Lindblad, George Russell, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Leclerc também saíram dos boxes. Gabriel Bortoleto e Norris foram os últimos a colocarem seus carros na pista. 

Passada metade da sessão, a Aston Martin anunciou que havia completado seu treino, encerrando suas atividades da pré-temporada. Com isso, Stroll terminou a sexta-feira com apenas 6 voltas e sem um tempo registrado. Enquanto isso, a marca de Leclerc durante a manhã (1min33s689) continuava imbatível. 

O monegasco estava em um excelente dia e não deixou a liderança em nenhum momento, baixando o próprio tempo para 1min33s162. Ele continuou melhorando até o fim da sessão e terminou o dia como o melhor da pré-temporada com 1min31s992. 

Gabriel Bortoleto também fez boa sessão, baixando cada vez mais o próprio tempo e alcançando seu melhor resultado pessoal: 1min33s755s e a sétima colocação geral. Outro jovem piloto que chamou atenção foi o estreante da Racing Bulls: Lindblad finalizou a sexta-feira tendo completado 165 voltas, quase três GPs do Bahrein (a prova completa tem 57 voltas).  

Nos últimos minutos, como determinado pela FIA, a bandeira vermelha foi acionada para que todos os pilotos pudessem realizar testes de largada. 

Classificação geral - Teste de sexta-feira 

1 Charles Leclerc   1:31.992
2 Lando Norris +0.879 1:32.871
3 Max Verstappen +1.117 1:33.109
4 George Russell +1.205 1:33.197
5 Pierre Gasly +1.429 1:33.421
6 Oliver Bearman +1.495 1:33.487
7 Gabriel Bortoleto +1.763 1:33.755
8 Andrea Kimi Antonelli +1.924 1:33.916
9 Arvid Lindblad +2.157 1:34.149
10 Carlos Sainz +2.350 1:34.342
11 Oscar Piastri +2.360 1:34.352
12 Esteban Ocon +2.502 1:34.494
13 Isack Hadjar +2.519 1:34.511
14 Valtteri Bottas +3.298 1:35.290
15 Nico Hulkenberg +4.027 1:36.019
16 Sergio Pérez +8.850 1:40.842
17 Lance Stroll   1:46.464
18 Fernando Alonso   -
19 Alex Albon   -
20 Liam Lawson   -
21 Franco Colapinto   -
22 Lewis Hamilton   -

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

