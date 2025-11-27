Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1 - Leclerc: "Hamilton conquistou muito mais do que eu, não tenho conselhos para ele"

Piloto monegasco falou sobre o ano da Ferrari, destacando a principal causa para performances abaixo do esperado em 2025

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Um dos principais pontos comuns das entrevistas pré-corrida de Lewis Hamilton é a questão da adaptabilidade com toda a estrutura da Ferrari. Seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, afirmou que não tem conselhos para o heptacampeão, justamente pelas conquistas do britânico ao longo da carreira na Fórmula 1.

Leia também:

Ao ser questionado, no dia de mídia do GP do Catar, se poderia dar algum conselho para o companheiro de equipe, Leclerc afirmou que são tantas coisas para pensar que é difícil tirar tempo para isso e que, principalmente, Hamilton alcançou muito mais do que ele próprio.

"Meu trabalho é obviamente maximizar tudo o que está ao meu alcance. Já há tantas coisas em que estou focado, tanto para mim quanto para a equipe, para garantir que minha pilotagem se encaixe da melhor forma possível no carro, que é difícil para mim também gastar tempo com outras coisas".

"E o Lewis conquistou muito mais do que eu jamais conquistei. Então, não... não tenho realmente conselhos para dar a ele, mas com certeza é um processo longo sempre que você entra em uma equipe nova", afirmou Charles, destacando a questão de como o processo de adaptação à uma equipe nova é algo distante para ele, que segue em sua oitava temporada com a Scuderia.

"Eu nem me lembro mais como é entrar numa equipe nova, já são oito anos na Ferrari. Então eu sei como funciona, e tudo parece muito natural. Mas para o Lewis, ainda é meio novo, mesmo depois de um ano. Os processos são completamente diferentes, a forma como você tem a visão, o time, a maneira de trabalhar. Então tudo isso ainda precisa de um tempo para se acostuma".

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Leclerc também apontou para o principal problema da temporada da Ferrari em 2025: o desempenho do carro SF-25: "Quero dizer, é algo óbvio, mas é só o desempenho. Não é como se tivesse algo a mais. Senti que fizemos um bom trabalho maximizando nosso carro ao longo do ano, mas o desempenho do carro simplesmente não é bom o suficiente. É isso que nos falta".

O piloto monegasco continuou, comparando com outras escuderias: "Acho que a Mercedes, que é a equipe mais próxima de nós para comparar neste ano, teve altos muito grandes e baixos também maiores. Do nosso lado, provavelmente fomos mais consistentes, mas infelizmente consistentemente fora do ritmo e nunca no ritmo dos caras na frente".

"Mas isso é o desempenho geral. Então, sim, acho que o avanço que a McLaren conseguiu durante o intervalo de inverno [verão no Brasil, entre a temporada 2024 e 2025], e também a forma como a Red Bull se desenvolveu ao longo da temporada, fez com que eles criassem uma distância que não conseguimos fechar", concluiu.

Reportagem adicional de Ronald Vording

Ouça versão áudio do Podcast:

 

