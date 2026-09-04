F1: Leclerc lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza; Bortoleto é 8º

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Líder do campeonato, piloto da casa e com punição de grid na Itália, Andrea Kimi Antonelli ficou em quinto, à frente do atual campeão, Lando Norris

Redação Motorsport.com
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nesta sexta-feira, começaram as atividades de pista do GP da Itália, a 13ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, no mítico autódromo de Monza.

E o mais rápido da sessão prática inaugural foi o monegasco Charles Leclerc, que liderou dobradinha da Ferrari à frente do companheiro britânico Lewis Hamilton.

O inglês George Russell, da Mercedes, completou o top 3, e o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o oitavo, cinco postos à frente do companheiro alemão Nico Hulkenberg.

O editor recomenda:
#   Piloto Diferença Tempo Pneu
1   Charles Leclerc   1:23.008 M
18L
3Pit
2   Lewis Hamilton +0.173 1:23.181 M
16L
3Pit
3   George Russell +0.304 1:23.312 S
7L
4Pit
4   Liam Lawson +0.425 1:23.433 S
12L
4Pit
5   Andrea Kimi Antonelli +0.636 1:23.644 S
5L
4Pit
6   Lando Norris +0.711 1:23.719 S
7L
3Pit
7   Arvid Lindblad +0.794 1:23.802 M
11L
3Pit
8   Gabriel Bortoleto +0.998 1:24.006 S
9L
3Pit
9   Franco Colapinto +1.020 1:24.028 M
20L
2Pit
10   Paul Aron +1.169 1:24.177 S
10L
6Pit
11   Oscar Piastri +1.176 1:24.184 M
18L
3Pit
12   Yuki Tsunoda +1.563 1:24.571 M
12L
3Pit
13   Nico Hulkenberg +1.618 1:24.626 H
19L
5Pit
14   Oliver Bearman +1.638 1:24.646 H
20L
5Pit
15   Luke Browning +1.732 1:24.740 S
12L
3Pit
16   Carlos Sainz +1.819 1:24.827 M
14L
3Pit
17   Ayumu Iwasa +1.865 1:24.873 S
9L
3Pit
18   Esteban Ocon +2.844 1:25.852 H
18L
5Pit
19   Valtteri Bottas +2.976 1:25.984 M
16L
2Pit
20   Lance Stroll +3.058 1:26.066 M
13L
2Pit
21   Fernando Alonso +3.064 1:26.072 M
7L
4Pit
22   Colton Herta +6.914 1:29.922 H
4L
1Pit

A próxima atividade de pista é o treino livre 2, que encerra o cronograma da F1 no dia às 11h de Brasília -- o 'TL3' é às 7h30 de sábado, e o quali é às 11h, com o GP às 10h de domingo.

Como foi o primeiro treino

A sessão prática inaugural foi marcada por poucas intercorrências nas cercanias de Milão

No começo da atividade, aliás, veio a notícia de que o franco-argelino Isack Hadjar, piloto da Red Bull e 'de fora' do GP da Itália por lesão, recuperou seu pódio no GP de Mônaco, para 'azar' do francês Pierre Gasly, da Alpine.

Hadjar é substituído pelo neozelandês Liam Lawson, titular da Racing Bulls, que volta a ter o reserva japonês Yuki Tsunoda como piloto na Itália. Já o holandês Max Verstappen não disputou o TL1, sendo substituído pelo japonês Ayumu Iwasa.

Outros que foram à pista em Monza foram o britânico Luke Browning, que correu na vaga do anglo-tailandês Alex Albon na Williams; o estoniano Paul Aron, que assumiu o Alpine de Gasly; e o americano Colton Herta, na vaga do mexicano Sergio Pérez na Cadillac.

Herta, aliás, foi protagonista, mas não no bom sentido: teve problema de confiabilidade e gerou a única bandeira vermelha da sessão. 

 

Após o cronômetro zerar, a maioria dos pilotos treinou largada em Monza e logo todo o pelotão voltou para os boxes para iniciar a preparação para o TL2, cuja cobertura completa e em TEMPO REAL você acompanha no Motorsport.com desde antes das 11h.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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