F1: Leclerc lidera dobradinha da Ferrari no TL1 de Monza; Bortoleto é 8º
Líder do campeonato, piloto da casa e com punição de grid na Itália, Andrea Kimi Antonelli ficou em quinto, à frente do atual campeão, Lando Norris
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Nesta sexta-feira, começaram as atividades de pista do GP da Itália, a 13ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1, no mítico autódromo de Monza.
E o mais rápido da sessão prática inaugural foi o monegasco Charles Leclerc, que liderou dobradinha da Ferrari à frente do companheiro britânico Lewis Hamilton.
O inglês George Russell, da Mercedes, completou o top 3, e o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, foi o oitavo, cinco postos à frente do companheiro alemão Nico Hulkenberg.
|#
|Piloto
|Diferença
|Tempo
|Pneu
|1
|Charles Leclerc
|1:23.008
|
18L3Pit
|2
|Lewis Hamilton
|+0.173
|1:23.181
|
16L3Pit
|3
|George Russell
|+0.304
|1:23.312
|
7L4Pit
|4
|Liam Lawson
|+0.425
|1:23.433
|
12L4Pit
|5
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.636
|1:23.644
|
5L4Pit
|6
|Lando Norris
|+0.711
|1:23.719
|
7L3Pit
|7
|Arvid Lindblad
|+0.794
|1:23.802
|
11L3Pit
|8
|Gabriel Bortoleto
|+0.998
|1:24.006
|
9L3Pit
|9
|Franco Colapinto
|+1.020
|1:24.028
|
20L2Pit
|10
|Paul Aron
|+1.169
|1:24.177
|
10L6Pit
|11
|Oscar Piastri
|+1.176
|1:24.184
|
18L3Pit
|12
|Yuki Tsunoda
|+1.563
|1:24.571
|
12L3Pit
|13
|Nico Hulkenberg
|+1.618
|1:24.626
|H
19L5Pit
|14
|Oliver Bearman
|+1.638
|1:24.646
|H
20L5Pit
|15
|Luke Browning
|+1.732
|1:24.740
|
12L3Pit
|16
|Carlos Sainz
|+1.819
|1:24.827
|
14L3Pit
|17
|Ayumu Iwasa
|+1.865
|1:24.873
|
9L3Pit
|18
|Esteban Ocon
|+2.844
|1:25.852
|H
18L5Pit
|19
|Valtteri Bottas
|+2.976
|1:25.984
|
16L2Pit
|20
|Lance Stroll
|+3.058
|1:26.066
|
13L2Pit
|21
|Fernando Alonso
|+3.064
|1:26.072
|
7L4Pit
|22
|Colton Herta
|+6.914
|1:29.922
|H
4L1Pit
A próxima atividade de pista é o treino livre 2, que encerra o cronograma da F1 no dia às 11h de Brasília -- o 'TL3' é às 7h30 de sábado, e o quali é às 11h, com o GP às 10h de domingo.
Como foi o primeiro treino
A sessão prática inaugural foi marcada por poucas intercorrências nas cercanias de Milão.
No começo da atividade, aliás, veio a notícia de que o franco-argelino Isack Hadjar, piloto da Red Bull e 'de fora' do GP da Itália por lesão, recuperou seu pódio no GP de Mônaco, para 'azar' do francês Pierre Gasly, da Alpine.
Hadjar é substituído pelo neozelandês Liam Lawson, titular da Racing Bulls, que volta a ter o reserva japonês Yuki Tsunoda como piloto na Itália. Já o holandês Max Verstappen não disputou o TL1, sendo substituído pelo japonês Ayumu Iwasa.
Outros que foram à pista em Monza foram o britânico Luke Browning, que correu na vaga do anglo-tailandês Alex Albon na Williams; o estoniano Paul Aron, que assumiu o Alpine de Gasly; e o americano Colton Herta, na vaga do mexicano Sergio Pérez na Cadillac.
Herta, aliás, foi protagonista, mas não no bom sentido: teve problema de confiabilidade e gerou a única bandeira vermelha da sessão.
Após o cronômetro zerar, a maioria dos pilotos treinou largada em Monza e logo todo o pelotão voltou para os boxes para iniciar a preparação para o TL2, cuja cobertura completa e em TEMPO REAL você acompanha no Motorsport.com desde antes das 11h.
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