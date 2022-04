Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira os trabalhos para o GP da Emilia Romagna em Ímola em meio a uma forte chuva que atrapalhou a programação do dia. E na única sessão de treinos livres antes da classificação, marcada por dificuldades dos pilotos para manter o controle dos carros, a Ferrari mostrou que é a equipe a ser batida, com uma dobradinha liderada por Charles Leclerc.

Max Verstappen foi o terceiro enquanto a dupla da Haas surpreendeu ao completar o top 5, com Kevin Magnussen à frente de Mick Schumacher. Sergio Pérez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda e George Russell completaram o top 10, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 18º por não completar tempo com o pneu intermediário.

A chuva prevista para a sexta-feira veio com tudo, afetando a programação do dia para as categorias de base. As condições de pista mais cedo eram tão adversas que a Fórmula 3 precisou encerrar seu treino livre mais cedo e jogando sua classificação para mais tarde, assim como a Fórmula 2.

Com a pista ainda muito molhada, o início da sessão foi pouco movimentado, com apenas Bottas e a dupla da Haas saindo dos boxes nos dez primeiros minutos. E a chuva desta sexta representa um desafio para pilotos e equipes, já que a previsão para sábado e domingo é de pista seca.

Atual líder do campeonato, Leclerc foi o primeiro a causar bandeira amarela. O monegasco acabou rodando no terceiro setor após as imagens onboard mostrarem o quanto que ele sofria para manter o controle da Ferrari. Menos de um minuto depois foi a vez de Latifi, escapando para a caixa de brita no setor intermediário.

Após os 15 primeiros minutos, os pilotos seguiam na pista com pneus de chuva extrema, e a liderança era de Verstappen, com 01min37s247, 0s431 à frente de Pérez, com Leclerc em terceiro, a 0s504, enquanto Magnussen era o quarto e Bottas o quinto.

Com a chuva diminuindo para uma garoa e um trilho um pouco mais seco começando a se formar, Vettel foi o primeiro piloto a arriscar os pneus verdes, intermediários. Após uma primeira volta sem melhoras, o tetracampeão saltou para cima na tabela, chamando a atenção dos demais.

Na metade da sessão, a pista estava pouco movimentada. Neste momento, Pérez liderava com 01min35s476, 0s153 à frente de Leclerc, com Sainz em terceiro, Vettel em quarto e Verstappen em quinto, 0s682 atrás do mexicano. Já a Mercedes, sofrendo com o controle do carro no asfalto molhado, tinha Hamilton em 15º, 3s146 atrás de Pérez e Russell em 18º.

Com outros pilotos colocando os pneus intermediários, os tempos começaram a cair vertiginosamente. Em questão de duas voltas, Sainz já marcava 01min32s606, botando quase 3s no tempo de Pérez.

E com menos de 15 minutos para o fim, os tempos já eram mais baixos. Sainz liderava com 01min30s803, 1s709 à frente de Leclerc que vinha em volta rápida, mas acabou errando. Magnussen era o terceiro, a 2s918 do espanhol, com Verstappen em quarto, a 3s e Vettel em quinto, 3s720 atrás. Ainda sem voltas com intermediários, Hamilton era 11º e Russell 17º.

Uma bandeira vermelha foi acionada a cinco minutos do fim pelo fato de Norris ir parar na caixa de brita. A decisão foi tomada porque parecia que o britânico ficaria atolado, mas ele conseguiu sair. Só que isso atrapalhou bastante o fim da sessão.

No final, Charles Leclerc terminou na ponta com 01min29s402, tendo Carlos Sainz em segundo, a 0s877, seguido de Max Verstappen, 1s465 atrás. Kevin Magnussen e Mick Schumacher surpreenderam ao completar o top 5, mas a mais de 3s do monegasco.

Sergio Pérez, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda e George Russell completaram o top 10, enquanto Lewis Hamilton foi apenas o 18º por não completar tempo com o pneu intermediário.

A Fórmula 1 volta à pista de Ímola nesta sexta para a classificação, que define o grid de largada para a corrida sprint do sábado. A sessão está marcada para 12h, horário de Brasília, com transmissão do BandSports e da F1TV Pro. E anote aí: assim que acabar a sessão, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube! Não perca!

VÍDEO: O assoalho é a parte mais importante do carro de 2022 da Fórmula 1?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - TELEMETRIA: Quem pode parar a Ferrari em Ímola? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: