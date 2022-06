Carregar reprodutor de áudio

As atividades da Fórmula 1 nas ruas de Monte Carlo chegaram ao fim nesta sexta-feira com o segundo treino livre para o GP de Mônaco, sétima etapa da temporada 2022. Charles Leclerc terminou novamente na frente, mas agora com uma dobradinha da Ferrari, tendo Carlos Sainz em segundo.

Na sequência vieram as Red Bulls, mas com Sergio Pérez à frente de Max Verstappen. Completaram os dez primeiros: Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton foi o 12º.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta, Leclerc se colocou na ponta com um tempo de 01min14s531, tendo Pérez em segundo, Sainz em terceiro e Verstappen em quarto, com Norris completando os cinco primeiros.

Diferentemente do TL1, os pilotos apostaram nos pneus médios para as primeiras saídas, exceto a dupla da Ferrari, que saiu com os compostos duros.

A bandeira vermelha deu as caras com 15 minutos de sessão, quando Ricciardo acabou batendo na barreira de proteção próximo à chicane da piscina, com sua asa dianteira indo parar bem mais à frente. A transmissão mostrou que ele perdeu o controle no S anterior, batendo já antes. O incidente veio logo após um susto de Vettel no mesmo lugar.

A recuperação da McLaren e a limpeza da pista foram rápidas, e a sessão foi retomada com 35 minutos ainda no relógio. Neste momento, a liderança era de Pérez, com 01min14s001, 0s254 à frente de Verstappen. Leclerc e Sainz vinham em terceiro e quarto, a 0s254 e 0s273, respectivamente, enquanto Russell fechava o top 5.

Com isso, os pilotos já saíam dos boxes armados com os pneus macios, para as simulações de classificação, em busca dos melhores tempos do fim de semana até aqui.

Ao perder o ponto de frenagem na chegada ao hairpin Lowes, Hamilton causou mais uma bandeira amarela, até que conseguiu dar uma ré para voltar à pista.

A 20 minutos do fim, a Ferrari fazia 1-2, com Leclerc à frente. O monegasco fazia 01min12s656, 0s221 à frente de Sainz. Na sequência, vinham as Red Bulls, mas com Pérez em terceiro e Verstappen em quarto, a 0s379 e 0s447. Norris fechava os cinco primeiros, a 0s638 do piloto da Ferrari.

Os últimos momentos da sessão ainda foram marcados por novas bandeiras amarelas, devido a pilotos escapando na Sainte Devote, a primeira curva do circuito.

No final, Charles Leclerc garantiu a liderança das duas sessões do dia, terminando o TL2 com 01min12s656. Fechando a dobradinha da Ferrari, Carlos Sainz foi o segundo, ficando a apenas 0s044 do companheiro de equipe.

Na sequência, vieram as Red Bulls. Sergio Pérez ficou na terceira posição, enquanto Max Verstappen foi o quarto, a 0s379 e 0s447 do tempo do monegasco. Completaram os dez primeiros: Lando Norris, George Russell, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Yuki Tsunoda. Lewis Hamilton foi o 12º.

A Fórmula 1 volta à pista de Mônaco amanhã para o terceiro treino livre, marcado para 08h, antes da classificação, a partir das 11h. E anote aí: amanhã tem Q4 ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise do sábado em Monte Carlo. Não perca!

Resultados

