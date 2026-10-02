A Fórmula 1 encerrou o primeiro dia de atividades em Sepang com o segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia. E em uma sessão onde a previsão de chuva não se concretizou, Charles Leclerc foi o mais rápido, mas sem conseguir superar a marca de Max Verstappen no TL1. Isack Hadjar e Lando Norris completaram o top 3, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 12º.

Com a previsão de chuva na sessão na impressionante casa de 90%, a saída do pitlane parecia cena de trânsito na hora do rush antes mesmo do início da regressiva de 60 minutos. Todos os pilotos já estavam na pista após cinco minutos de sessão, e a grande maioria optou pelo pneu médio na primeira saída.

Após os primeiros quinze minutos de sessão, com os pilotos sendo informados que a possibilidade de chuva começava a diminuir, Verstappen liderava com 01min37s785, 0s235 à frente de Russell, com Leclerc em terceiro a 0s254, enquanto Antonelli era o quarto, a 0s275 e Hamilton fechava o top 5, todos de médios. O tempo do holandês ainda estava acima do 01min37s520 marcado por ele mesmo no TL1.

Já Bortoleto vinha em 14º, a 1s917 do tempo de Verstappen, com Hulkenberg logo à sua frente, em 13º. No TL1, o brasileiro foi à pista com a configuração antiga da Audi, enquanto Hulk estava com o pacote introduzido em Baku. No TL2, os dois saíram com a mesma configuração nova.

Nos momentos seguintes, os pneus macios começaram a ganhar mais espaço com o início das simulações de classificação.

Ao chegarmos à metade do TL2, Leclerc liderava com 01min37s528, 0s099 à frente de Hadjar, com Norris em terceiro a 0s137. Verstappen era o quarto, ainda de médios, a 0s257, enquanto Hamilton completava os cinco primeiros a 0s305. Bortoleto era o 12º, a 1s523, já de macios, à frente de Hulkenberg.

O brasileiro ainda teve uma volta rápida atrapalhada por Hamilton, com o caso sendo notado pelos comissários, antes da confirmação de que será investigado após o fim da sessão.

Na sequência, mais um caso para o brasileiro. Gabriel acabou sendo atrapalhado por Lindblad e, ao desviar do piloto da Racing Bulls, acabou passando rapidamente pela grama. Na sequência, o brasileiro tentou seguir o britânico de perto para testar como seria correr no vácuo de outro carro.

Pelo rádio, o brasileiro perguntou ao engenheiro, José Manoel López, se seu passeio pela grama havia causado algum dano ao carro, e foi informado que havia algum prejuízo ao assoalho.

A 15 minutos do fim, o top 5 se mantinha inalterado, com os pilotos já focados na simulação de corrida. Verstappen em quarto, Russell em sétimo e Antonelli em oitavo eram os únicos no top 10 sem voltas com o composto macio. Bortoleto seguia em 12º.

Na reta final da sessão, a 02min do fim, Bortoleto causou uma amarela, que evoluiu para um SC Virtual, após ficar parado na pista, devido a um problema que, segundo o brasileiro "não era normal".

No final, Charles Leclerc garantiu a liderança da sessão com 01min37s528. Porém, essa marca ainda fica acima do 01min37s520 de Max Verstappen no TL1. Isack Hadjar foi o segundo, a 0s099, com Lando Norris em terceiro a 0s137. Completaram o top 10 Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson e Pierre Gasly. Gabriel Bortoleto foi o 12º.

A Fórmula 1 retorna à pista de Sepang na madrugada de sexta para sábado para mais duas sessões. A noite brasileira começa com o terceiro treino livre, à 01h30, horário de Brasília, seguido da classificação para o GP do Bahrein na Malásia, às 05h, ambas com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Veja o resultado do TL2 do GP do Bahrein na Malásia de F1:

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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