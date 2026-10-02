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F1: Leclerc lidera TL2 para o GP do Bahrein na Malásia; Bortoleto é 12º

Mas tempo do monegasco não superou a melhor marca do TL1, feita por Verstappen; holandês não andou com pneus macios na sessão

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A Fórmula 1 encerrou o primeiro dia de atividades em Sepang com o segundo treino livre para o GP do Bahrein na Malásia. E em uma sessão onde a previsão de chuva não se concretizou, Charles Leclerc foi o mais rápido, mas sem conseguir superar a marca de Max Verstappen no TL1. Isack Hadjar e Lando Norris completaram o top 3, enquanto Gabriel Bortoleto foi o 12º.

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Com a previsão de chuva na sessão na impressionante casa de 90%, a saída do pitlane parecia cena de trânsito na hora do rush antes mesmo do início da regressiva de 60 minutos. Todos os pilotos já estavam na pista após cinco minutos de sessão, e a grande maioria optou pelo pneu médio na primeira saída.

 

Após os primeiros quinze minutos de sessão, com os pilotos sendo informados que a possibilidade de chuva começava a diminuir, Verstappen liderava com 01min37s785, 0s235 à frente de Russell, com Leclerc em terceiro a 0s254, enquanto Antonelli era o quarto, a 0s275 e Hamilton fechava o top 5, todos de médios. O tempo do holandês ainda estava acima do 01min37s520 marcado por ele mesmo no TL1.

Já Bortoleto vinha em 14º, a 1s917 do tempo de Verstappen, com Hulkenberg logo à sua frente, em 13º. No TL1, o brasileiro foi à pista com a configuração antiga da Audi, enquanto Hulk estava com o pacote introduzido em Baku. No TL2, os dois saíram com a mesma configuração nova.

 

Nos momentos seguintes, os pneus macios começaram a ganhar mais espaço com o início das simulações de classificação.

Ao chegarmos à metade do TL2, Leclerc liderava com 01min37s528, 0s099 à frente de Hadjar, com Norris em terceiro a 0s137. Verstappen era o quarto, ainda de médios, a 0s257, enquanto Hamilton completava os cinco primeiros a 0s305. Bortoleto era o 12º, a 1s523, já de macios, à frente de Hulkenberg.

O brasileiro ainda teve uma volta rápida atrapalhada por Hamilton, com o caso sendo notado pelos comissários, antes da confirmação de que será investigado após o fim da sessão.

 

Na sequência, mais um caso para o brasileiro. Gabriel acabou sendo atrapalhado por Lindblad e, ao desviar do piloto da Racing Bulls, acabou passando rapidamente pela grama. Na sequência, o brasileiro tentou seguir o britânico de perto para testar como seria correr no vácuo de outro carro.

Pelo rádio, o brasileiro perguntou ao engenheiro, José Manoel López, se seu passeio pela grama havia causado algum dano ao carro, e foi informado que havia algum prejuízo ao assoalho.

 

A 15 minutos do fim, o top 5 se mantinha inalterado, com os pilotos já focados na simulação de corrida. Verstappen em quarto, Russell em sétimo e Antonelli em oitavo eram os únicos no top 10 sem voltas com o composto macio. Bortoleto seguia em 12º.

Na reta final da sessão, a 02min do fim, Bortoleto causou uma amarela, que evoluiu para um SC Virtual, após ficar parado na pista, devido a um problema que, segundo o brasileiro "não era normal".

 

No final, Charles Leclerc garantiu a liderança da sessão com 01min37s528. Porém, essa marca ainda fica acima do 01min37s520 de Max Verstappen no TL1. Isack Hadjar foi o segundo, a 0s099, com Lando Norris em terceiro a 0s137. Completaram o top 10 Max Verstappen, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Liam Lawson e Pierre Gasly. Gabriel Bortoleto foi o 12º.

A Fórmula 1 retorna à pista de Sepang na madrugada de sexta para sábado para mais duas sessões. A noite brasileira começa com o terceiro treino livre, à 01h30, horário de Brasília, seguido da classificação para o GP do Bahrein na Malásia, às 05h, ambas com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Veja o resultado do TL2 do GP do Bahrein na Malásia de F1:

TL2

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'37.528

   S 204.605
2 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+0.099

1'37.627

 0.099 S 204.398
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.137

1'37.665

 0.038 S 204.318
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 20

+0.257

1'37.785

 0.120 M 204.068
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.305

1'37.833

 0.048 S 203.967
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.371

1'37.899

 0.066 S 203.830
7 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28

+0.492

1'38.020

 0.121 M 203.578
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 28

+0.532

1'38.060

 0.040 M 203.495
9 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 30

+0.968

1'38.496

 0.436 S 202.595
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 29

+1.060

1'38.588

 0.092 M 202.405
11 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 33

+1.352

1'38.880

 0.292 S 201.808
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+1.523

1'39.051

 0.171 S 201.459
13 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 30

+1.581

1'39.109

 0.058 S 201.341
14 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 29

+1.833

1'39.361

 0.252 M 200.831
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 28

+1.950

1'39.478

 0.117 S 200.595
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 30

+2.178

1'39.706

 0.228 S 200.136
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.402

1'39.930

 0.224 S 199.687
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 26

+2.622

1'40.150

 0.220 S 199.249
19 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 27

+2.658

1'40.186

 0.036 S 199.177
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 30

+2.693

1'40.221

 0.035 S 199.107
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+3.410

1'40.938

 0.717 S 197.693
22 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 31

+5.863

1'43.391

 2.453 M 193.003
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