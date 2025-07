A Fórmula 1 abriu o sábado em Silverstone com o terceiro treino livre para o GP da Grã-Bretanha. E em uma sessão marcada por atraso no início e duas bandeiras vermelhas próximas do fim, sendo a última causada por Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc foi o mais rápido, à frente de Oscar Piastri e Max Verstappen.

A sessão começou com cinco minutos de atraso, para que os fiscais pudessem fazer uma limpeza da pista após as provas das categorias de apoio.

E, como é tradicional no TL3, o início da sessão foi mais lento. Nos 20 minutos iniciais, poucos pilotos foram à pista, e menos ainda haviam concluído voltas rápidas. No final do primeiro terço da sessão, Hamilton liderava com 01min27s351, à frente de Colapinto, Gasly e Hulkenberg, os únicos com tempos marcados. A volta do piloto da Ferrari é bem mais alta que o 01min25s816 de Norris no TL2.

Quando o TL3 chegava à metade, todos os pilotos haviam ido à pista. A maioria apostava nos compostos macios, mas haviam alguns com os pneus médios e duros. Na liderança, Leclerc liderava com 01min25s922, 0s244 à frente de Verstappen. Russell era o terceiro, a 0s396, com Hamilton em quarto a 0s410 e Antonelli fechando o top 5, a 0s538, todos de vermelho. Bortoleto era o 10º, a 1s380.

A 15 minutos do fim, Piastri liderava com 01min25s566, 0s019 à frente de Verstappen, com Norris em terceiro, a 0s040. Leclerc e Tsunoda completavam o top 5, enquanto Russell e Hamilton vinham na sequência. Já Bortoleto era o 11º, a 0s935, apenas 0s002 atrás de Hulk, em décimo.

A oito minutos do fim, uma bandeira vermelha foi acionada. O motivo foi um pedaço da asa dianteira de Oliver Bearman no meio da pista. Mas a sessão foi reiniciada com cinco minutos ainda no relógio.

No final, a sessão teve uma segunda bandeira vermelha devido a uma batida de Gabriel Bortoleto. O brasileiro acabou perdendo o controle do carro ao ver outro piloto à sua frente e, ao escapar da pista, acertou com força a zebra, quebrando a suspensão de sua Sauber. Ele ficou parado na brita, evitando uma pancada maior na barreira de proteção.

Charles Leclerc foi o mais rápido com 01min25s498, 0s068 à frente de Oscar Piastri, com Max Verstappen em terceiro, a 0s087. Completaram o top 10: Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Alex Albon, George Russell, Isack Hadjar e Liam Lawson. Com a batida, o brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 16º.

Após o fim da sessão, uma cena curiosa. A transmissão mostrou um replay de um incidente envolvendo Bearman, com o britânico perdendo o controle de sua Haas e batendo na barreira de proteção da entrada dos boxes, quando retornava aos pits na bandeira vermelha de Bortoleto.

A Fórmula 1 encerra o sábado em Silverstone com a classificação, que define o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha deste domingo. A sessão começa às 11h, com transmissão da Band, do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o quali tem Q4 AO VIVO na Motorsport.tv Brasil no YouTube, com uma análise completa da sessão e projeção para a prova do domingo. Não perca!

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!