F1: Leclerc lidera primeiro treino na Hungria, mas tem problemas no final; Bortoleto é 6º

A Fórmula 1 deu o pontapé inicial para o fim de semana do GP da Hungria, com a realização do primeiro treino livre.

Charles Leclerc, segundo colocado em Spa no fim de semana passado, foi o mais rápido da sessão, com 1min19s075. A má notícia para o monegasco, é que sua Ferrari apresentou problemas nos minutos finais, o fazendo parar na entrada do pitlane.

Max Verstappen foi o segundo colocado, seguido por Lewis Hamilton, Isack Hadjar e George Russell, completando o top 5.

Gabriel Bortoleto foi o sexto melhor, a 1s285 do líder e à frente de Nico Hulkenberg, que foi o oitavo colocado.

Lance Stroll, que 'estreou' sua nova Aston Martin junto com Fernando Alonso, teve problemas na suspensão traseira, rodou e trouxe a única bandeira vermelha do treino.

O Treino

A sessão que abriu o fim de semana da F1 em Budapeste contou com alguns rostos novos na pista. Na McLaren, Leonardo Fornaroli entrou no lugar de Oscar Piastri, na Mercedes, Frederik Vesti no assento de Andrea Kimi Antonelli, na Alpine, Paul Aron no lugar de Franco Colapinto, na Haas, Hiro Hirakawa no lugar de Oliver Bearman e na Cadillac, Colton Herta recebeu mais uma chance de se ambientar com a F1 na vaga de Valtteri Bottas.

Como normalmente ocorre nos TL1, um pequeno 'rodízio' aconteceu na liderança nos primeiros minutos. Após 20 minutos, a dupla da Ferrari dominava, com Leclerc fazendo 1min20s287, utilizando pneus médios. Bortoleto era o 10º.

Mas com 35 minutos para o final, o brasileiro melhorou e foi para a quinta colocação, a 1s138 do líder.

Mais tarde, na metade do treino, com o início do uso dos pneus macios, os tempos caíram, com Verstappen cravando 1min19s559, seguido por Russell, meio segundo atrás.

Mas foi por pouco tempo. Leclerc deu o troco na sequência, com 1min19s075. Em seguida, Bortoleto chegava ao sexto lugar em sua primeira tentativa com macios.

Faltando 23 minutos para o final, Lance Stroll trazia a bandeira vermelha, ter sua suspensão traseira esquerda danificada, rodar e ficar parado na pista.

Após o reinício, foi a vez de Carlos Sainz rodar na curva 1, quando restavam 10 minutos para o final. Bastou apenas a bandeira amarela local para a retirada do carro do espanhol. Na sequência, Leclerc parou seu carro na entrada do pitlane, com problemas no motor.

Nos minutos finais, nada mudou entre os ponteiros e Leclerc, apesar dos problemas, se manteve à frente.

A segundo treino livre será realizado nesta sexta-feira, meio-dia, no horário de Brasília.

Resultado

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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