F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º
Alex Albon surpreendeu e terminou na segunda posição. Norris foi o sexto e Piastri o sétimo
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Os primeiros dados foram jogados em Las Vegas, com o primeiro treino livre para a Fórmula 1 na capital mundial do jogo. Charles Leclerc deu 'all in' sobre a concorrência nos minutos finais e foi o mais rápido da sessão com 1min34s802.
Alex Albon foi o segundo colocado, seguido por Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Carlos Sainz fechando o top 5. Gabriel Bostoleto teve rendimento discreto e foi apenas o 19º.
O Treino
Os pilotos não demoraram muito para sair dos boxes no início do primeiro treino. Com a pista ainda completamente sem aderência, quem ia optou pelo composto médio. Como de costume, um 'revezamento' na primeira posição marcou o primeiro quarto da sessão.
Com 15 minutos de sessão, Hulkenberg liderava, com 1min37s370, sendo o único com o composto duro. Na sequência, a dupla da Red Bull superou o alemão, dando sequência ao 'rodízio', com Verstappen fazendo 1min36s043.
Com 22 minutos decorridos, Norris informava que havia tocado no muro de maneira significativa, mas como continuou, não foi nada grave.
Na metade do treino, as posições estavam mais estáveis, com Verstappen à frente, com 1min35s776, seguido por Leclerc, Russell, Tsunoda e Sainz. Bortoleto era apenas o 19º.
Com macios, Hamilton tomou a P1 de Verstappen cinco minutos depois com 1min35s561, enquanto outros pilotos também começavam um stint com o composto vermelho.
Na sequência, Leclerc fez 1min35s281, configurando a dobradinha da Ferrari.
Mas por pouco tempo. Verstappen deu o troco e mandou 1min35s109, apenas quatro milésimos mais rápido que Leclerc, que havia melhorado também.
As mudanças na ponta não paravam. Tsunoda chegou a liderar,mas Leclerc reassumiu a ponta com 1min34s802.
Muitos pilotos escaparam da pista, tentando acertar os pontos de frenagem. Norris foi o que mais se 'destacou' neste aspecto, saindo por três vezes, mas sem gravidade. Ao mesmo tempo, a direção de prova anunciava que Bortoleto seria investigado após a sessão por supostamente infringir procedimento de bandeira amarela.
O treino foi finalizado com Leclerc à frente, seguido por Albon, Tsunoda, Verstappen e Sainz.
O treino livre 2 acontece à 1h, no horário de Brasília.
Resultado
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|Pneus
|km/h
|1
|C. LeclercFerrari
|16
|29
|
1'34.802
|S
|235.476
|2
|A. AlbonWilliams
|23
|23
|
+0.166
1'34.968
|0.166
|S
|235.064
|3
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|22
|27
|
+0.269
1'35.071
|0.103
|S
|234.809
|4
|M. VerstappenRed Bull Racing
|1
|24
|
+0.307
1'35.109
|0.038
|S
|234.715
|5
|C. Sainz Jr.Williams
|55
|31
|
+0.377
1'35.179
|0.070
|S
|234.543
|6
|L. NorrisMcLaren
|4
|25
|
+0.456
1'35.258
|0.079
|S
|234.348
|7
|I. HadjarRB
|6
|30
|
+0.497
1'35.299
|0.041
|S
|234.247
|8
|O. PiastriMcLaren
|81
|27
|
+0.648
1'35.450
|0.151
|S
|233.877
|9
|G. RussellMercedes
|63
|25
|
+0.732
1'35.534
|0.084
|S
|233.671
|10
|A. AntonelliMercedes
|12
|30
|
+0.736
1'35.538
|0.004
|S
|233.661
|11
|L. HamiltonFerrari
|44
|26
|
+0.759
1'35.561
|0.023
|S
|233.605
|12
|P. GaslyAlpine
|10
|26
|
+0.787
1'35.589
|0.028
|S
|233.537
|13
|L. LawsonRB
|30
|28
|
+0.907
1'35.709
|0.120
|S
|233.244
|14
|F. AlonsoAston Martin Racing
|14
|23
|
+0.944
1'35.746
|0.037
|S
|233.154
|15
|L. StrollAston Martin Racing
|18
|25
|
+1.092
1'35.894
|0.148
|S
|232.794
|16
|O. BearmanHaas F1 Team
|87
|28
|
+1.188
1'35.990
|0.096
|S
|232.561
|17
|E. OconHaas F1 Team
|31
|30
|
+1.321
1'36.123
|0.133
|S
|232.239
|18
|N. HulkenbergSauber
|27
|25
|
+1.368
1'36.170
|0.047
|S
|232.126
|19
|G. BortoletoSauber
|5
|25
|
+1.596
1'36.398
|0.228
|S
|231.577
|20
|F. ColapintoAlpine
|43
|28
|
+1.956
1'36.758
|0.360
|S
|230.715
