Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

Alex Albon surpreendeu e terminou na segunda posição. Norris foi o sexto e Piastri o sétimo

Redação Motorsport.com
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Os primeiros dados foram jogados em Las Vegas, com o primeiro treino livre para a Fórmula 1 na capital mundial do jogo. Charles Leclerc deu 'all in' sobre a concorrência nos minutos finais e foi o mais rápido da sessão com 1min34s802.

Alex Albon foi o segundo colocado, seguido por Yuki Tsunoda, Max Verstappen e Carlos Sainz fechando o top 5. Gabriel Bostoleto teve rendimento discreto e foi apenas o 19º.

Leia também:

O Treino

Os pilotos não demoraram muito para sair dos boxes no início do primeiro treino. Com a pista ainda completamente sem aderência, quem ia optou pelo composto médio. Como de costume, um 'revezamento' na primeira posição marcou o primeiro quarto da sessão.

Com 15 minutos de sessão, Hulkenberg liderava, com 1min37s370, sendo o único com o composto duro. Na sequência, a dupla da Red Bull superou o alemão, dando sequência ao 'rodízio', com Verstappen fazendo 1min36s043.

 Com 22 minutos decorridos, Norris informava que havia tocado no muro de maneira significativa, mas como continuou, não foi nada grave.

Na metade do treino, as posições estavam mais estáveis, com Verstappen à frente, com 1min35s776, seguido por Leclerc, Russell, Tsunoda e Sainz. Bortoleto era apenas o 19º. 

Com macios, Hamilton tomou a P1 de Verstappen cinco minutos depois com 1min35s561, enquanto outros pilotos também começavam um stint com o composto vermelho.

Na sequência, Leclerc fez 1min35s281, configurando a dobradinha da Ferrari. 

Mas por pouco tempo. Verstappen deu o troco e mandou 1min35s109, apenas quatro milésimos mais rápido que Leclerc, que havia melhorado também.

As mudanças na ponta não paravam. Tsunoda chegou a liderar,mas Leclerc reassumiu a ponta com 1min34s802.

Muitos pilotos escaparam da pista, tentando acertar os pontos de frenagem. Norris foi o que mais se 'destacou' neste aspecto, saindo por três vezes, mas sem gravidade.  Ao mesmo tempo, a direção de prova anunciava que Bortoleto seria investigado após a sessão por supostamente infringir procedimento de bandeira amarela.

O treino foi finalizado com Leclerc à frente, seguido por Albon, Tsunoda, Verstappen e Sainz.

O treino livre 2 acontece à 1h, no horário de Brasília.

Resultado

Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 C. LeclercFerrari 16 29

1'34.802

   S 235.476
2 A. AlbonWilliams 23 23

+0.166

1'34.968

 0.166 S 235.064
3 Y. TsunodaRed Bull Racing 22 27

+0.269

1'35.071

 0.103 S 234.809
4 M. VerstappenRed Bull Racing 1 24

+0.307

1'35.109

 0.038 S 234.715
5 C. Sainz Jr.Williams 55 31

+0.377

1'35.179

 0.070 S 234.543
6 L. NorrisMcLaren 4 25

+0.456

1'35.258

 0.079 S 234.348
7 I. HadjarRB 6 30

+0.497

1'35.299

 0.041 S 234.247
8 O. PiastriMcLaren 81 27

+0.648

1'35.450

 0.151 S 233.877
9 G. RussellMercedes 63 25

+0.732

1'35.534

 0.084 S 233.671
10 A. AntonelliMercedes 12 30

+0.736

1'35.538

 0.004 S 233.661
11 L. HamiltonFerrari 44 26

+0.759

1'35.561

 0.023 S 233.605
12 P. GaslyAlpine 10 26

+0.787

1'35.589

 0.028 S 233.537
13 L. LawsonRB 30 28

+0.907

1'35.709

 0.120 S 233.244
14 F. AlonsoAston Martin Racing 14 23

+0.944

1'35.746

 0.037 S 233.154
15 L. StrollAston Martin Racing 18 25

+1.092

1'35.894

 0.148 S 232.794
16 O. BearmanHaas F1 Team 87 28

+1.188

1'35.990

 0.096 S 232.561
17 E. OconHaas F1 Team 31 30

+1.321

1'36.123

 0.133 S 232.239
18 N. HulkenbergSauber 27 25

+1.368

1'36.170

 0.047 S 232.126
19 G. BortoletoSauber 5 25

+1.596

1'36.398

 0.228 S 231.577
20 F. ColapintoAlpine 43 28

+1.956

1'36.758

 0.360 S 230.715

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Leclerc lidera e McLaren sofre, Bortoleto é 19° no TL1 de Las Vegas; confira o Tempo Real da sessão
Próximo artigo F1: Chefe de aerodinâmica da FIA pede demissão e deve se juntar à Alpine

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets

VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas
F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

Últimas notícias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros