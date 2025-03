A primeira metade do último dia da pré-temporada da Fórmula 1 chegou ao fim com Charles Leclerc liderando a sessão matutina, seguido por Andrea Kimi Antonelli e Lando Norris.

O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou a participação no circuito de Sakhir com o 9º melhor tempo -- ele teve problemas no assoalho, por sair da pista, e isso prejudicou a captação de dados da Sauber. Contudo, o paulista deu apenas 35 voltas.

A atividade ficou marcada por problemas com a Haas, Lance Stroll não se sentindo bem e sendo 'substituído' por Fernando Alonso e um vidro quebrado na pista causando uma bandeira vermelha nos 30 minutos finais.

O treino

O início da atividade já mostrava que Charles Leclerc seria o tempo a ser batido na sessão matinal, o monegasco da Ferrari entrou na pista marcando o tempo de 1m32s715, caindo para 1m30s poucas voltas depois.

Com meia hora de treino, a Haas de Oliver Bearman apresentou o mesmo problema do shakedown: um pedaço da carroceria caiu deixando uma boa parte do carro 'pelado'.

Quando o cronômetro marcava mais de uma hora de tempo passado, Norris mostrou o que pode ser um ponto fraco da McLaren na temporada, o vento. O carro papaia encontrou bastante dificuldade para se manter na pista no momento de ventania no circuito, o que chamou atenção até dos rivais.

Muito focado em 'long runs' com os pneus C3, Max Verstappen foi flagrado dando dedo do meio para o pitwall da Williams. Será que a FIA viu isso?

Às 7h15 da manhã, já na hora final, uma bandeira vermelha foi acionada. Um pedaço de vidro se quebrou e caiu na pista. A limpeza foi rápida, menos de 15 minutos depois, a bandeira verde foi agitada e os carros retornaram às atividades.

Nos minutos finais, o procedimento de bandeira vermelha foi agitado encerrando a sessão.

