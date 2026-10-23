F1: Leclerc lidera TL1 do GP dos EUA com Antonelli em 5º; Bortoleto é 8º

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP dos Estados Unidos, em Austin. E no primeiro treino livre no Circuito das Américas, realizado sob forte sol, Charles Leclerc foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen, enquanto o líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli, foi o quinto. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um bom treino, ficando em oitavo, mais de 1s1 à frente de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que terminou em 18º.

Após os 15 minutos iniciais, os pilotos com compostos médios ocupavam as primeiras posições. Leclerc liderava com 01min36s761, 0s074 à frente de Hamilton, com Norris em terceiro, a 0s706 e Piastri em quarto a 0s757. Hadjar fechava o top 5, já com composto duro, a 1s029. Antonelli era o sexto e Verstappen o sétimo.

Já Bortoleto era o 19º, ainda sem tempo marcado, tendo feito apenas uma volta de instalação.

Quando a sessão chegava à metade, Leclerc e Hamilton seguiam na ponta com os mesmos tempos, enquanto Hadjar subia para terceiro, de macios, a 0s157, enquanto Norris e Antonelli - este de composto duro - fechavam o top 5. Bortoleto, agora com tempo marcado, era o nono a 1s248, com o pneu branco.

Logo em sua primeira volta com o pneu macio, Leclerc baixava consideravelmente sua marca, para 01min36s052, mais de sete décimos à frente de Hamilton.

Na chegada aos 15 minutos finais da sessão, Leclerc seguia na frente, tendo agora Verstappen em sua cola, a apenas 0s084, com Norris em terceiro, a 0s245, Russell em quarto a 0s326 e Antonelli na quinta posição, a 0s481. Hamilton vinha em sexto, a 0s635.

Já Bortoleto era o 13º a 1s957, ainda tendo seu melhor tempo com pneus duros. Pouco depois, o brasileiro calçou os macios e subiu para a oitava posição, a 0s9 da melhor marca, colocando 1s1 de vantagem para Hulkenberg, também com o composto macio, em 18º.

No final, Charles Leclerc garantiu a ponta da sessão com 01min36s052, com Max Verstappen em segundo a 0s084. Lando Norris foi o terceiro, a 0s245, George Russell o quarto a 0s326 e Andrea Kimi Antonelli em quinto a 0s481. Completaram o top 10: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto (+0s943), Arvid Lindblad e Liam Lawson.

A Fórmula 1 retorna ao Circuito das Américas mais uma vez nesta sexta-feira. Às 18h acontece o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Resultado do TL1 do GP dos Estados Unidos:

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!