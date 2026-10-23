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F1: Leclerc lidera TL1 do GP dos EUA com Antonelli em 5º; Bortoleto é 8º

Sessão de abertura no Circuito das Américas foi realizada sob forte sol e pista quente

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Charles Leclerc, Ferrari

A Fórmula 1 abriu nesta sexta-feira as atividades para o GP dos Estados Unidos, em Austin. E no primeiro treino livre no Circuito das Américas, realizado sob forte sol, Charles Leclerc foi o mais rápido, à frente de Max Verstappen, enquanto o líder do Mundial, Andrea Kimi Antonelli, foi o quinto. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto teve um bom treino, ficando em oitavo, mais de 1s1 à frente de seu companheiro de Audi, Nico Hulkenberg, que terminou em 18º.

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Após os 15 minutos iniciais, os pilotos com compostos médios ocupavam as primeiras posições. Leclerc liderava com 01min36s761, 0s074 à frente de Hamilton, com Norris em terceiro, a 0s706 e Piastri em quarto a 0s757. Hadjar fechava o top 5, já com composto duro, a 1s029. Antonelli era o sexto e Verstappen o sétimo.

Já Bortoleto era o 19º, ainda sem tempo marcado, tendo feito apenas uma volta de instalação.

 

Quando a sessão chegava à metade, Leclerc e Hamilton seguiam na ponta com os mesmos tempos, enquanto Hadjar subia para terceiro, de macios, a 0s157, enquanto Norris e Antonelli - este de composto duro - fechavam o top 5. Bortoleto, agora com tempo marcado, era o nono a 1s248, com o pneu branco.

Logo em sua primeira volta com o pneu macio, Leclerc baixava consideravelmente sua marca, para 01min36s052, mais de sete décimos à frente de Hamilton.

 

Na chegada aos 15 minutos finais da sessão, Leclerc seguia na frente, tendo agora Verstappen em sua cola, a apenas 0s084, com Norris em terceiro, a 0s245, Russell em quarto a 0s326 e Antonelli na quinta posição, a 0s481. Hamilton vinha em sexto, a 0s635.

 Já Bortoleto era o 13º a 1s957, ainda tendo seu melhor tempo com pneus duros. Pouco depois, o brasileiro calçou os macios e subiu para a oitava posição, a 0s9 da melhor marca, colocando 1s1 de vantagem para Hulkenberg, também com o composto macio, em 18º.

 

No final, Charles Leclerc garantiu a ponta da sessão com 01min36s052, com Max Verstappen em segundo a 0s084. Lando Norris foi o terceiro, a 0s245, George Russell o quarto a 0s326 e Andrea Kimi Antonelli em quinto a 0s481. Completaram o top 10: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto (+0s943), Arvid Lindblad e Liam Lawson.

A Fórmula 1 retorna ao Circuito das Américas mais uma vez nesta sexta-feira. Às 18h acontece o segundo treino livre para o GP dos Estados Unidos, com transmissão do sportv 3, do Globoplay e da F1TV Pro.

Resultado do TL1 do GP dos Estados Unidos:

TL1

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Chassi Motor Voltas Tempo Intervalo Pneus km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'36.052

   S 206.625
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 25

+0.084

1'36.136

 0.084 S 206.445
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 22

+0.245

1'36.297

 0.161 S 206.099
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 26

+0.326

1'36.378

 0.081 S 205.926
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 25

+0.481

1'36.533

 0.155 S 205.596
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.503

1'36.555

 0.022 S 205.549
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 23

+0.734

1'36.786

 0.231 S 205.058
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 23

+0.943

1'36.995

 0.209 S 204.616
9 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 26

+1.011

1'37.063

 0.068 S 204.473
10 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 22

+1.257

1'37.309

 0.246 S 203.956
11 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 23

+1.613

1'37.665

 0.356 S 203.213
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 22

+1.636

1'37.688

 0.023 S 203.165
13 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 25

+1.731

1'37.783

 0.095 S 202.967
14 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 23

+1.738

1'37.790

 0.007 S 202.953
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 23

+1.749

1'37.801

 0.011 S 202.930
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.844

1'37.896

 0.095 S 202.733
17 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 23

+2.069

1'38.121

 0.225 S 202.268
18 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 21

+2.070

1'38.122

 0.001 S 202.266
19 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 19

+2.794

1'38.846

 0.724 M 200.785
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 21

+3.001

1'39.053

 0.207 S 200.365
21 United States C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 21

+3.927

1'39.979

 0.926 S 198.509
22 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+40.416

2'16.468

 36.489 M 145.431
Ver resultados completos

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