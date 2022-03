Carregar reprodutor de áudio

Em meio a uma situação tensa em Jeddah, devido a um ataque a uma refinaria próximo ao circuito, a Fórmula 1 voltou à pista para a segunda sessão de treinos livres para o GP da Arábia Saudita. Charles Leclerc manteve novamente a ponta, terminando à frente de Max Verstappen, mas novamente com o monegasco usando o composto macio versus o médio do holandês.

Carlos Sainz foi o terceiro, logo à frente de Sergio Pérez, enquanto Lewis Hamilton foi o quinto. Completaram o top 10: George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda.

Inicialmente programado para às 20h, horário local, 14h em Brasília, a sessão foi adiada em 15 minutos, devido a uma reunião extraordinária entre o CEO da F1, Stefano Domenicali, o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, o CEO do evento, Martin Whitaker e os chefes de equipe para discutir a situação do GP após um ataque a uma refinaria da Aramco a 15 quilômetros do circuito.

Sem decisão nenhuma tomada, a sessão foi iniciada às 14h15 com a promessa de mais uma reunião às 16h, 22h no horário local.

Rapidamente a pista se encheu, com a grande maioria dos pilotos saindo com os compostos médios do fim de semana.

Após os primeiros 15 minutos, a Ferrari vinha com uma dobradinha, tendo Leclerc à frente com 01min30s216, já superando a própria marca do TL1. Sainz era o segundo, 0s104 atrás, com Verstappen em terceiro, a 0s335, Pérez em quarto e Gasly fechando o top 5. Hamilton era o 12º, 1s578 atrás do monegasco.

Com os pneus macios novamente marcando presença, a sessão chegou à sua metade com as simulações de classificação em andamento. Leclerc seguia na ponta, agora com 01min30s074, feito de macio tendo Verstappen em segundo a 0s140 e Sainz em terceiro, 0s246 atrás. Pérez e Hamilton completavam os cinco primeiros. Destes todos de médios exceto o heptacampeão.

Pouco depois, um safety car virtual foi acionado devido a novos problemas com Magnussen, que ficou parado na lateral da pista no meio do segundo setor. Após alguns minutos, a pista foi liberada novamente.

A 15 minutos do fim da regressiva de uma hora, as simulações de classificação davam lugar para as de corrida, com tempos de volta mais altos. Com isso, a ordem de forças não mudava, enquanto o dia chegava ao fim para Leclerc, com a Ferrari mexendo no carro do monegasco. Pouco depois, foi a vez de Sainz ter o mesmo destino.

No final, Charles Leclerc terminou com o melhor tempo do dia, 01min30s074, feito de pneus macios, 0s140 à frente de Max Verstappen, cuja marca foi feita com os médios. Terceiro e quarto colocados, Carlos Sainz e Sergio Pérez também terminaram o dia tendo suas melhores marcas com os compostos intermediários, 0s246 e 0s286 atrás do monegasco

Também de pneus macios, Lewis Hamilton foi o quinto, 0s590 atrás. George Russell, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Yuki Tsunoda completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta a Jeddah no sábado, para o terceiro e último treino livre para o GP da Arábia Saudita. A sessão começa às 11h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. Em seguida, às 14h, tem a classificação que define o grid de largada para a segunda etapa da temporada 2022, com transmissão da Band, Bandsports e F1TV Pro.

