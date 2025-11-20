Charles Leclerc colocou 'panos quentes' na fala do presidente da Ferrari, John Elkann, durante o dia de mídia do GP de Las Vegas de Fórmula 1, garantindo que a crítica tinha a intenção de ser um comentário positivo e de incentivo.

Após o abandono duplo da Scuderia em São Paulo, Elkann falou à Sky Sports Itália que os pilotos precisavam "focar em pilotar e falar menos”. Atualmente, a equipe italiana está na disputa pela vice-liderança do campeonato de construtores, mas o 'zero' marcado no Brasil fez com que o esquadrão italiano caísse para o quarto lugar.

Ao ser questionado sobre a fala do presidente, Leclerc enfatizou a honestidade de John Elkann e apontou que ele pretendia passar uma mensagem positiva, com uma avaliação franca.

“John e eu nos conhecemos há muitos anos, temos uma relação muito boa e, obviamente, trabalhamos juntos há muitos anos”, disse Leclerc. “Nos conhecemos bem e eu sei que o John é uma pessoa muito ambiciosa e quer fazer com que todos deem o máximo para alcançar os melhores resultados."

“Ele ama a Ferrari, eu amo a Ferrari, todos nós amamos a Ferrari e tentamos fazer o nosso melhor em qualquer situação. Na verdade, eu não vi a matéria. O John me ligou antes, como ele faz depois de todas as corridas, para conversarmos e também para me dizer que a mensagem que queria passar era positiva ao afirmar que precisamos fazer melhor, algo claro para todos."

“Então, realmente, estamos alinhados e vou fazer absolutamente tudo para levar a Ferrari de volta ao topo. Sempre disse isso no passado e sempre dei o meu melhor. Vou tentar fazer ainda mais. Essa é realmente a prioridade da equipe e o que queremos alcançar."

“O John sempre foi muito honesto comigo e acho que isso é muito raro. Ao longo da minha carreira, vi que quando você está na Fórmula 2, Fórmula 3, é muito fácil encontrar pessoas que realmente são honestas com você."

“Quando você chega à Fórmula 1 e seu status muda um pouco, é muito mais difícil encontrar pessoas que sejam verdadeiramente honestas. O John sempre foi extremamente honesto comigo e, quando acha que fiz algo errado, ou que alguém na equipe fez algo errado, ele diz."

“Da forma como foi expresso, não posso comentar, e nem é meu trabalho comentar. Mas a intenção foi positiva, e isso é o que realmente importa para mim. Por isso estou tranquilo.”

Leclerc acrescentou que era importante não levar os comentários de Elkann ao pé da letra e que a mensagem por trás era incentivar a Ferrari a melhorar — e que ele, como piloto, também tinha um papel nesse esforço. Ele explicou que a Scuderia está totalmente unida nesse objetivo e reforçou que não interpreta a visão do presidente como uma crítica negativa à equipe.

“Você sempre pode fazer mais, sempre pode fazer melhor. E em tudo o que faço, claro, eu respiro Fórmula 1, e especialmente respiro Ferrari , e sou fã desde sempre e sempre serei”, continuou. “Você faz o seu melhor, mas isso não significa que não possa fazer melhor. Sempre recebo críticas de maneira construtiva, então não há ressentimentos."

“E, novamente, as intenções dessas palavras foram positivas e não negativas, e vamos continuar tentando melhorar. Estamos unidos e essa é uma mensagem muito importante. Entendo que há muita agitação em torno da equipe no momento, mas a relação que o John tem comigo, e com a equipe, não muda em nada."

“Ele foi muito claro no que disse. Como falei, ele sempre foi muito honesto conosco. Quando ele diz algo, ele quer dizer aquilo. E falou com todos nós, como faz regularmente e é muito claro o que ele está querendo dizer. E isso é bom para nós.”

