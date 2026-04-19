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Monegasco pensa que, com persistência e um bom desenvolvimento, a equipe italiana poderá superar a Mercedes

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

A Ferrari não começou mal na nova era técnica da Fórmula 1, mas, por enquanto, está claramente atrás da Mercedes, que leva vantagem tanto no motor quanto no chassi, o que colocou Andrea Kimi Antonelli e George Russell na liderança do campeonato após três etapas.

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Charles Leclerc tem sido o piloto mais forte da equipe de Maranello neste início de ano, o que lhe permite ocupar a terceira posição no campeonato, embora a 23 pontos do líder Antonelli. No entanto, o monegasco está bastante satisfeito por enquanto.

“Acho que fizemos bons progressos. Acredito que temos um bom carro. No momento, estou gostando. Acho que a equipe está trabalhando muito bem com as atualizações. Os engenheiros estão fazendo um ótimo trabalho. E eu estou gostando disso”, reconheceu durante sua participação no podcast BMST.

E acrescentou: “Acho que temos potencial para sermos competitivos. Acho que é um carro que me permite me expressar. Tenho o ritmo, o ritmo está lá, agora depende de mim: tenho que aproveitar ao máximo as oportunidades, tenho que ser constante, não cometer erros, e acho que, se fizer isso, posso ser competitivo”.

De fato, o piloto monegasco não tem dúvidas quando questionado sobre suas chances de disputar o título, já que, por se tratar de um novo regulamento, a corrida de desenvolvimento será fundamental e ele vê a Ferrari totalmente capaz de alcançar a Mercedes.

“E depois há o objetivo do campeonato mundial, obviamente. Portanto, temos que somar pontos, ser constantes e tentar estar na frente. Esse é o objetivo. Acredito que, se tivermos o ritmo, se tivermos o carro e executarmos bem, então sim, podemos disputar o título.”

“Sou otimista. Acho que temos as ferramentas para isso. Acredito firmemente na equipe e acho que, se trabalharmos bem juntos, podemos alcançar algo realmente bom. Então, é isso que pretendo”, disse ele.

Segundo Leclerc, uma das chaves para chegar ao final da temporada com chances será aproveitar todas as oportunidades que tiver e somar o máximo de pontos possível enquanto a Mercedes estiver à frente.

“O campeonato é longo e as coisas mudam, as estratégias mudam e a sorte muda. Então, acho que é importante se concentrar no que você pode controlar, que é o seu ritmo e a sua consistência. Acho que, se você for consistente, pode estar lá no final. Então, é isso que estou tentando fazer".

“E acho que estou trabalhando muito bem com meu engenheiro, sinto que estamos na mesma sintonia, nos entendemos muito bem, e isso é fundamental. Quanto ao carro, sempre há margem para melhorias em todos os aspectos, mas acho que agora ele é competitivo”, concluiu.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, Ferrari

Lewis Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Ferrari

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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