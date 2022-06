F1: Leclerc mostra força em casa e conquista pole em Mônaco

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado (28) o treino que definiu o grid de largada para o GP de Mônaco, sétima etapa do campeonato de 2022.

Charles Leclerc, piloto da casa, foi o pole position, se beneficiando do acidente nos segundos finais de Sergio Pérez.

Carlos Sainz sairá ao lado de Leclerc na primeira fila, com o mexicano abrindo a segunda linha ao lado de Max Verstappen.

O Treino

Q1

A dupla da Red Bull começou à frente, com Verstappen superior a Pérez. Alonso chegou a tomar a ponta, com 1min14s148, mas logo foi superado pelo mexicano e Sainz, que tiveram o mesmo tempo: 1min13s292.

Leclerc tomou as rédeas da situação e cravou 1min12s939. O líder do campeonato o fez companhia, na segunda posição, a 0s054, mas Sainz tomou o segundo posto, a 0s047 de seu companheiro, que já havia melhorado sua marca na P1.

Faltando 2min25s, Tsunoda, que era o penúltimo colocado, teve leve contato com o seu lado esquerdo na chicane, trazendo a bandeira vermelha brevemente.

Após a liberação da pista, ficaram pelo caminho: Albon, Gasly, Stroll, Latifi e Zhou. Mesmo tendo batido minutos antes, Tsunoda conseguiu passar para o Q2, em nono.

Q2

Ninguém quis perder tempo na saída dos pits e já saíram logo na abertura. Pérez cravou o melhor tempo do fim de semana até então, com 1min12s059, seguido de Sainz Leclerc e Verstappen.

O piloto da casa fez grande volta quando restavam sete minutos, com 1min11s864. O líder do campeonato, Verstappen, tinha 0s489, em quarto lugar.

No final, foram eliminados Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo e Schumacher.

Na MacLaren, Norris ficou em quinto e Ricciardo em 14º, sete décimos mais lento que o inglês.

Q3

Leclerc foi o primeiro a abrir volta rápida da parte decisiva do treino de classificação e fez 1min11s376, contemplando a melhor marca nos três setores da pista. Sainz aparecia em segundo, seguido da dupla da Red Bull, com Pérez à frente de Verstappen.

Após a 'primeira rodada' de tentativas, os dois carros da Ferrari foram para os pits, visando voltar à pista para a decisão.

Faltando 30 segundos, Pérez rodou e bateu antes da entrada do túnel, com Sainz também tocando na Red Bull. Com isso, Leclerc garantiu a pole position.

A largada para o GP de Mônaco será às 10h, no horário de Brasília.

Grid de largada

