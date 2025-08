Após a conclusão do GP da Hungria de Fórmula 1, Charles Leclerc mudou o tom crítico que teve com a Ferrari durante a prova, comentando que seu carro teve um problema no chassi que o tirou da briga pela vitória, com este sendo revelado a ele apenas após a bandeira quadriculada.

Leclerc superou por pouco os pilotos da McLaren , Oscar Piastri e Lando Norris, bem como George Russell, da Mercedes, pela pole position no GP da Hungria; ele liderou 28 das 39 voltas iniciais da corrida no Hungaroring, cedendo apenas temporariamente o primeiro lugar para Norris, eventual vencedor da corrida.

No entanto, ao ser pressionado por Piastri na 40ª volta, o piloto da Ferrari perdeu o ritmo repentinamente, a ponto de perder 37 segundos para o australiano nas últimas 30 voltas da corrida.

"Isso é incrivelmente frustrante", reclamou Leclerc pelo rádio da equipe. "Perdemos toda a competitividade. Vocês só precisavam me ouvir. Eu teria encontrado uma maneira diferente de gerenciar esses problemas. Agora é simplesmente impossível dirigir. Impossível de dirigir. Será um milagre se terminarmos no pódio".

O monegasco evitou, repetida e cuidadosamente, dar qualquer informação significativa sobre seus problemas técnicos no rádio, tentando preservar os segredos da equipe, mesmo quando perdeu a paciência. No entanto, ao falar após a corrida, ele admitiu ter interpretado mal a situação e admitiu que não havia necessidade de repreender os engenheiros da Scuderia.

"Preciso retirar as palavras que disse no rádio, porque achei que o problema estava vindo de uma coisa, mas depois tive muito mais detalhes desde que saí do carro", disse Leclerc. "Na verdade, foi um problema no chassi e não havia nada que pudéssemos ter feito de diferente".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli

"Comecei a sentir o problema na volta 40 ou algo assim, e depois foi piorando, volta após volta após volta, e no final estávamos dois segundos fora do ritmo. E o carro estava simplesmente impossível de dirigir. É uma situação atípica. Não deve acontecer de novo, mas ainda estou muito decepcionado".

"Tivemos uma oportunidade este ano de vencer uma corrida, que acho que foi neste fim de semana. O primeiro stint foi perfeito, as primeiras voltas do segundo stint também foram muito boas, e acho que estávamos no ritmo para tentar vencer a corrida. O último foi um desastre quando comecei a ter aquele problema com o chassi".

Leclerc continuou explicando: "Não fui muito consistente, basicamente a cada curva estava fazendo algo diferente."

A Ferrari ainda não venceu um GP em 2025, e seu único segundo lugar até agora foi em Mônaco. O fato de Leclerc ter lutado pela vitória em Hungaroring - que é a segunda pista mais lenta do calendário depois de Monte-Carlo - não lhe dá muita esperança para o restante da campanha contra os carros dominantes da McLaren, que "mesmo hoje eram muito, muito rápidos".

"O que me deu esperança de vencer foi o fato de estarmos largando em primeiro lugar e, com o ar sujo, é difícil ultrapassar. Acho que Oscar provavelmente tinha um pouco mais de ritmo do que eu, mas não conseguiu ultrapassar", acrescentou Leclerc.

"Acho que não estamos indo para a segunda metade da temporada pensando que podemos vencer em qualquer lugar, e é isso que torna a frustração ainda maior, porque sabíamos que essa era uma oportunidade provavelmente ao longo da temporada e tínhamos que aproveitá-la, mas infelizmente com esse problema não pudemos fazer muito".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Mark Thompson / Getty Images

O colapso de Leclerc foi agravado por uma penalidade de cinco segundos por pilotagem errática depois que ele se moveu durante a frenagem ao defender a posição contra Russell. O piloto da Ferrari questionou a penalidade, mas também não ficou indignado, embora tenha criticado a atitude de seu colega de Mercedes pelo rádio.

"Eu sabia que estava no limite, não tenho muita opinião sobre isso", disse ele. "Senti que me movi antes de frear, e então freei, obviamente inclinando meu carro em direção à trajetória ideal [da curva], que é o que normalmente faço. Mas posso imaginar George falando bastante no rádio, normalmente é o que acontece".

Mesmo assim, Leclerc marcou 12 pontos, o que o mantém a 21 do quarto colocado Russell no Mundial, com Max Verstappen apenas 15 à frente. Enquanto isso, a Ferrari, atual vice-líder no Mundial de Construtores, perdeu quatro tentos para sua concorrente mais próxima, a Mercedes, mas ainda tem 24 de vantagem.

RAFA CÂMARA CAMPEÃO DA F3! Piloto Ferrari, brasileiro tem carreira METEÓRICA. F2 vem aí? Veja DEBATE

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!