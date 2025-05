Charles Leclerc acredita que é "muito cedo para se sentir positivo" em relação a um bom resultado no GP de Mônaco de Fórmula 1, apesar de o piloto da Ferrari ter sido o melhor nas duas sessões de treinos de sexta-feira e também no TL3.

O monegasco passou por um susto logo no início do primeiro treino, quando bateu no Aston Martin de Lance Stroll no Grand Hotel Hairpin, pois o canadense não viu a Ferrari e voltou lentamente para a linha de corrida, deixando o tráfego passar.

Mas Leclerc logo entrou no ritmo e estabeleceu o único tempo de volta do TL1 na casa de 1m11s, apenas 0,2s mais rápido que o de Max Verstappen.

Ele continuou a encontrar mais tempo no TL2, estabelecendo uma série de voltas rápidas com pneus macios para finalmente registrar 1m11,355s. Oscar Piastri chegou perto dessa marca, mas acabou perdendo por 0,038s.

Leclerc, que havia minimizado suas chances antes do fim de semana, foi questionado se ainda estava convencido de que a Ferrari teria dificuldades no circuito de Monte Carlo.

"Talvez um pouco menos convencido, mas digamos que também não estou convencido do contrário", disse Leclerc.

"Acho que, por enquanto, uma sexta-feira em Mônaco é sempre muito especial, muito específica. Acho que todo mundo está tomando um pouco de referência. É muito cedo para ter uma opinião muito positiva sobre o fim de semana, mas digamos que a sexta-feira foi muito positiva para nós. Estou me sentindo muito bem com o carro. Não começou do jeito que eu queria, com o acidente com Lance, mas depois disso foi bem tranquilo e, no geral, estou feliz com o carro", falou o monegasco.

Leclerc concordou que capitalizar o ritmo da classificação no sábado ainda seria vital na corrida, embora a adição de uma segunda parada obrigatória possa abrir a porta para jogadas mais estratégicas para a vitória.

Ele ainda disse que a Ferrari também se sentiu bem com todos os três compostos que a Pirelli trouxe para o fim de semana, o que teoricamente poderia possibilitar o uso do C5 médio na classificação.

"Sim, o ritmo de uma volta foi forte", acrescentou. "Independentemente do composto com o qual estávamos, eu estava me sentindo bastante confortável e o tempo de volta estava chegando bem rápido, então isso é sempre um bom sinal".

"A classificação será fundamental aqui e temos que largar na frente se quisermos ter um bom resultado."

Leclerc também liderou o TL3 na manhã de sábado, parecendo confortável com o carro.

