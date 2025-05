Charles Leclerc perdeu a pole position do GP de Mônaco de Fórmula 1 para Lando Norris no quali deste sábado (24), reduzindo suas chances de conquistar duas vitórias consecutivas na corrida em casa. Para o monegasco, foi "muito frustrante" perder a oportunidade rara de triunfar em 2025, já que a Ferrari se mostrou mais competitiva em Monte Carlo do que em qualquer outro lugar do calendário.

Tudo parecia correr bem quando ele tinha pole provisória após a segunda sequência de voltas no Q3, à frente das duas McLarens. Tanto Norris quanto Piastri, porém, optaram por uma corrida extra e, embora o australiano tenha cometido erros, o britânico conseguiu encontrar o ritmo para tomar a ponta.

Nas entrevistas após a classificação em Mônaco, Leclerc admitiu que não havia muito mais que pudesse ter feito para derrotar o rival, mas disse que estava "muito frustrado", pois acredita ser o primeiro fim de semana competitivo da Ferrari no ano e, portanto, uma pole traria a chance de finalmente vencer em 2025, já que a Scuderia não conseguiu lutar no pelotão da frente em outros circuitos.

"Sempre há algo mais a ser feito, mas no final das contas, foi o melhor que conseguimos. Acho que a volta foi muito boa", disse Leclerc após perder para Norris por 0s109. "A primeira volta foi um pouco impactante, porque se você faz uma primeira boa, te dá um pouco mais de confiança para a segunda, e eu não tive isso. Encontrei tráfego no segundo setor", continuou o monegasco.

"Obviamente, estou muito frustrado", afirmou o piloto da Ferrari. "Sabemos que não temos o carro para buscar vitórias este ano, mas neste fim de semana, está bom. E largar em segundo aqui vai ser complicado para tentar conquistar o primeiro lugar", projetou, já temendo as dificuldades para ultrapassar em Mônaco.

Questionado o porquê de historicamente ser forte nas ruas onde cresceu, ele respondeu que gosta de pistas "urbanas" em geral e de ir ao limite. "Gosto de me dedicar ao máximo na classificação e correr o máximo de riscos. E acho que isso compensa na maioria das vezes. Às vezes, não", pontuou.

"De qualquer forma, estou orgulhoso do resultado que tivemos hoje, pois no papel seria um fim de semana muito difícil para nós. No fim das contas, não foi tão ruim assim", concluiu Leclerc, que ainda viu seu companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, classificar em quarto, na segunda fila.

O GP de Mônaco está marcado para as 10h no horário de Brasília. A Band transmitirá a corrida para a TV aberta no Brasil e a F1TV Pro no streaming. O Motorsport.com faz a cobertura em tempo real e traz toda a repercussão do fim de semana em Monte Carlo.

Confira o grid de largada do GP de Mônaco de Fórmula 1:

