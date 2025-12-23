Embora Charles Leclerc tenha se solidarizado com as dificuldades de Lewis Hamilton em sua primeira temporada na Fórmula 1 com a Ferrari, o monegasco sentiu que tinha pouca margem de manobra em 2025 para ajudar o heptacampeão a se adaptar à equipe.

As dificuldades de Hamilton foram bem conhecidas e comentadas ao longo do ano, especialmente na esteira da atenção que sua mudança de equipe havia atraído. Após 11 anos na Mercedes, Hamilton precisou se adaptar aos processos de trabalho da Ferrari e a um time de engenharia desconhecido ao seu redor.

Apesar de promissor no início do ano, exemplificado por sua vitória na corrida sprint da China, a maioria dos resultados de Hamilton ficaram entre quarto e oitavo durante os 24 GPs da temporada, apesar de ter terminado o ano com um trio de eliminações no Q1.

No entanto, Hamilton não conseguiu chegar ao pódio, o que o colocou sob a ameaça de perder a sexta posição no campeonato para seu sucessor na Mercedes, o estreante Andrea Kimi Antonelli.

A cobertura das mídias sociais deu um tom mais negativo ao primeiro ano de Hamilton na Ferrari, com inferências de que ele não conseguiu estabelecer um relacionamento forte com o engenheiro de corrida Riccardo Adami, mas a Ferrari afirmou que o relacionamento de Hamilton com o time de Maranello é muito mais forte do que parece.

Leclerc diz que suas próprias obrigações de desempenho e busca de resultados tornaram difícil para ele ajudar Hamilton. Independentemente disso, ele entende que Hamilton precisaria de mais tempo para se adaptar - observando que seu longo período na Ferrari garantiu um relacionamento "natural" e harmonioso com a equipe.

"Meu trabalho é, obviamente, maximizar tudo o que eu puder fazer sob meu controle", começou Leclerc.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Mark Thompson / Getty Images

"E já há muitas coisas em que estou focado para mim e para a equipe, para tentar garantir que minha pilotagem se adapte ao carro da melhor maneira possível. Obviamente, é difícil para mim dedicar tempo [para ajudar Hamilton]. Além disso, Lewis já conquistou muito mais do que eu. Na verdade, não tenho nenhum conselho para dar a ele".

"Com certeza é um longo processo sempre que você entra em uma nova equipe. Quero dizer, eu nem me lembro como é entrar em um novo time. Faz oito anos que estou na Ferrari [na verdade 2025 foi o sétimo ano]. Portanto, sei como funciona. E, obviamente, tudo parece muito natural. Mas para Lewis, mesmo depois de um ano, ainda é algo novo".

"Os processos são completamente diferentes, a maneira como você tem a visão, a equipe, a maneira como você trabalha. Portanto, ainda é preciso algum tempo para se acostumar com tudo isso".

Sobre a sorte da equipe como um todo, Leclerc acredita que a Ferrari "fez um bom trabalho" ao extrair resultados do SF-25, e que o desempenho geral foi o principal fator atenuante.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Ferrari optou por não evoluir os principais conceitos de seu SF-24 para a temporada de 2025 e, em vez disso, produziu um projeto baseado em um pacote de suspensão totalmente novo, mas encerrou o desenvolvimento em abril, o que restringiu sua compreensão do novo carro.

"Senti que fizemos um bom trabalho ao maximizar nosso carro ao longo do ano dessa forma. Mas o desempenho do carro simplesmente não é bom o suficiente", acrescentou Leclerc. "Então, é isso que está faltando. Acho que a Mercedes, a equipe mais próxima de nós este ano, também teve altos e baixos muito grandes".

"Do nosso lado, provavelmente somos mais consistentes, mas, infelizmente, estamos sempre fora do ritmo e nem sempre no ritmo dos caras da frente. Mas isso é apenas o desempenho geral".

