Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"

Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme

Fórmula 1
GP da Austrália
Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme

F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown

Fórmula 1
F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown

Ex-chefe de Alpine e Aston Martin na F1, Szafnauer é o novo CEO da Van Amersfoort Racing, equipe de F2 e F3

F2
Ex-chefe de Alpine e Aston Martin na F1, Szafnauer é o novo CEO da Van Amersfoort Racing, equipe de F2 e F3

F1: Russell destaca margem mínima para erros sob novo regulamento

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell destaca margem mínima para erros sob novo regulamento

F1 - "Pior cenário possível", alerta Bearman sobre abertura da temporada na Austrália com novo regulamento

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - "Pior cenário possível", alerta Bearman sobre abertura da temporada na Austrália com novo regulamento

F1: Bottas não terá de pagar punição de grid no GP da Austrália; entenda

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bottas não terá de pagar punição de grid no GP da Austrália; entenda
Fórmula 1 GP da Austrália

F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"

"Estou bastante neutro para a temporada. Já estou há muitos anos com o time e sei como é...", afirmou o astro de Mônaco, que também falou de Lewis Hamilton

Redação Motorsport.com
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Apesar do bom desempenho da Ferrari nos testes da pré-temporada 2026 da Fórmula 1, no Bahrein, o piloto monegasco Charles Leclerc manteve os 'pés no chão' sobre suas chances de título ao falar com os jornalistas no 'dia de mídia' do GP da Austrália, que abre o campeonato deste ano no próximo domingo.

"Estou bastante neutro para esta temporada. Já estou há muitos anos com a equipe e sei como é... Pilotar para a Ferrari é muito, muito especial, mas isso também traz muita pressão e, às vezes, expectativas que não refletem a realidade", afirmou o competidor nesta quinta-feira em Melbourne.

O editor recomenda:

"Então, por enquanto, não tenho nenhuma expectativa específica. Vou um dia de cada vez. Tento fazer o melhor e espero que isso signifique que no domingo estaremos aqui comemorando a primeira vitória da temporada, mas se não, vamos seguir em frente e tentar melhorar a partir disso", seguiu Leclerc.

"Se vejo o Lewis [Hamilton, outro piloto da Ferrari]  em uma situação diferente? Não. Acho que ele está apenas muito animado. Ele estava super empolgado para se juntar à equipe no ano passado e está tão animado quanto eu com a chegada desses novos carros".

"Então, há muita empolgação, muita mesmo, para começar a primeira corrida com o pé direito. Também há muito trabalho nos bastidores, tanto da nossa parte quanto da equipe, para tentar chegar o melhor possível para esta temporada. Vai ser uma corrida interessante porque, ao longo dos anos, com os carros que tivemos antes, que eram um pouco mais 'tradicionais', sempre que fazíamos uma mudança de regulamento, testávamos todos os cenários antes da primeira corrida", continuou o piloto de Mônaco.

"Mas, com esses carros novos, ainda existem alguns cenários desconhecidos, como relargadas com safety car, e outras coisas que não dá para reproduzir em testes, o que pode nos dar algumas surpresas. Estou ansioso por isso", finalizou o astro da F1. Tudo do GP da Austrália você vê aqui e no nosso YouTube.

Programação do GP da Austrália, no circuito de Albert Park: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme
Próximo artigo F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

F1: Pilotos da Aston Martin se manifestam sobre condições de pilotagem na Austrália

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Pilotos da Aston Martin se manifestam sobre condições de pilotagem na Austrália

Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Pirelli fabrica pneus exclusivos para RiSE26, novo carro da NASCAR Brasil

Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Motorsport.com transmite NASCAR em Phoenix; saiba horários e como assistir

Últimas notícias

F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"

Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"

Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme

Fórmula 1
GP da Austrália
Hamilton detalha planejamento de sequência de F1 - O Filme

F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown

Fórmula 1
F1: O que está por trás da ligação de Hamilton para Wolff e Zak Brown