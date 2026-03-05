F1 - Leclerc: não tenho expectativas, estou na Ferrari há "muitos anos"
"Estou bastante neutro para a temporada. Já estou há muitos anos com o time e sei como é...", afirmou o astro de Mônaco, que também falou de Lewis Hamilton
Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Apesar do bom desempenho da Ferrari nos testes da pré-temporada 2026 da Fórmula 1, no Bahrein, o piloto monegasco Charles Leclerc manteve os 'pés no chão' sobre suas chances de título ao falar com os jornalistas no 'dia de mídia' do GP da Austrália, que abre o campeonato deste ano no próximo domingo.
"Estou bastante neutro para esta temporada. Já estou há muitos anos com a equipe e sei como é... Pilotar para a Ferrari é muito, muito especial, mas isso também traz muita pressão e, às vezes, expectativas que não refletem a realidade", afirmou o competidor nesta quinta-feira em Melbourne.
"Então, por enquanto, não tenho nenhuma expectativa específica. Vou um dia de cada vez. Tento fazer o melhor e espero que isso signifique que no domingo estaremos aqui comemorando a primeira vitória da temporada, mas se não, vamos seguir em frente e tentar melhorar a partir disso", seguiu Leclerc.
"Se vejo o Lewis [Hamilton, outro piloto da Ferrari] em uma situação diferente? Não. Acho que ele está apenas muito animado. Ele estava super empolgado para se juntar à equipe no ano passado e está tão animado quanto eu com a chegada desses novos carros".
"Então, há muita empolgação, muita mesmo, para começar a primeira corrida com o pé direito. Também há muito trabalho nos bastidores, tanto da nossa parte quanto da equipe, para tentar chegar o melhor possível para esta temporada. Vai ser uma corrida interessante porque, ao longo dos anos, com os carros que tivemos antes, que eram um pouco mais 'tradicionais', sempre que fazíamos uma mudança de regulamento, testávamos todos os cenários antes da primeira corrida", continuou o piloto de Mônaco.
"Mas, com esses carros novos, ainda existem alguns cenários desconhecidos, como relargadas com safety car, e outras coisas que não dá para reproduzir em testes, o que pode nos dar algumas surpresas. Estou ansioso por isso", finalizou o astro da F1. Tudo do GP da Austrália você vê aqui e no nosso YouTube.
Programação do GP da Austrália, no circuito de Albert Park:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre 1
|Quinta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 2
|Sexta-feira
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Treino Livre 3
|Sexta-feira
|22h30
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|02h00
|SporTV / Globoplay / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|01h00
|Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro
