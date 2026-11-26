Em meio às crescentes tensões entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari, o monegasco colocou fim às especulações de que teria uma cláusula em seu contrato que lhe garantiria o status de primeiro piloto da equipe italiana na Fórmula 1.

A relação entre Leclerc e Hamilton se tornou um dos principais assuntos dos bastidores da F1 na segunda metade da temporada 2026, especialmente após os incidentes protagonizados pela dupla.

Durante a coletiva de imprensa da FIA nesta quinta-feira (26), antes do GP do Catar, Leclerc abriu uma exceção para falar sobre seu contrato com a Ferrari, negando categoricamente os rumores que circulam nas redes sociais sobre ele ter uma cláusula no contrato que o coloca como primeiro piloto na Ferrari.

"Normalmente, nunca revelo o que tenho no meu contrato, mas acho que esse é um assunto importante de se falar. E não tenho absolutamente nenhuma cláusula no meu contrato que diga isso. Nunca foi algo que me interessou e nunca foi algo que eu quis pessoalmente. Então, não, não tenho", afirmou.

O monegasco também revelou seu incômodo com os questionamentos sobre seu comprometimento com a escuderia italiana, pela qual compete desde 2019.

"A única coisa que não gosto de ver são pessoas questionando minha integridade em relação à equipe, meu amor pela equipe. Estou na Ferrari desde 2019. Acho que não há nada mais claro do que o amor que tenho pela equipe. E farei absolutamente tudo para levar a Ferrari de volta ao topo".

"É claro que erros acontecem ao longo do caminho e sempre acontecerão. Só precisamos tentar minimizá-los, especialmente entre companheiros de equipe".

Com Hamilton tendo contrato até o final de 2027 e Leclerc vinculado à Ferrari por um acordo plurianual, o monegasco foi questionado se sua situação contratual poderia favorecê-lo a longo prazo diante dos recentes conflitos internos.

O piloto, entretanto, minimizou a questão e reforçou a necessidade de encontrar uma solução que beneficie ambos.

"Não penso muito nisso, simplesmente porque é do interesse de nós dois. Temos pelo menos mais um ano juntos e precisamos fazer o melhor pela equipe".

"Tenho pensado muito em tentar encontrar uma solução junto à equipe para garantir que maximizemos a pontuação do time e que episódios como o da semana passada não voltem a acontecer. Essa é minha principal prioridade".

Leclerc ainda destacou que resolver os conflitos internos será fundamental diante da possibilidade de a Ferrari entrar na disputa pelo título em 2027.

"Estamos realmente muito focados em tentar encontrar uma solução que funcione, especialmente porque acredito que estamos vivendo um bom momento. E, se no próximo ano estivermos em condições de lutar pelo campeonato, será ainda mais importante encontrar a solução certa para que nós dois possamos levar a Ferrari de volta ao topo", concluiu.

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