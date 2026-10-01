F1: Leclerc admite que problema da Ferrari não é mais apenas o motor

Charles Leclerc traçou um panorama muito claro da situação técnica da Ferrari. O déficit da unidade de potência permanece, mas, segundo o monegasco, não basta mais apontar o motor como única explicação para a diferença em relação aos concorrentes da Fórmula 1. Além disso, o piloto de 28 anos também defendeu a permanência de Fred Vasseur no cargo de chefe de equipe da Scuderia.

“Acredito firmemente que, sim, temos um déficit de potência em relação aos nossos adversários, mas agora não dá mais para reduzir tudo a isso", começou Leclerc, no dia de mídia do GP do Bahrein na Malásia.

"Também no que diz respeito ao chassi e à aerodinâmica, os outros estão se recuperando e, recentemente, introduziram atualizações significativas que os tornaram muito fortes também nas curvas. Precisamos melhorar em todas as frentes”.

Um panorama que reflete a evolução observada nas últimas corridas. A Mercedes continua sendo a referência, enquanto a Red Bull e a McLaren deram passos à frente que, segundo Leclerc, alteraram o equilíbrio de forças. A gestão dos pneus continua sendo outra área a ser trabalhada, embora Charles considere que as dificuldades com os pneus deste ano não sejam exclusivas da Ferrari.

“Os pneus desta temporada são muito difíceis de entender para todos. Há fins de semana em que algumas equipes apresentam quedas de desempenho difíceis de explicar apenas pelas características dos carros".

"Os monopostos são muito mais complicados de otimizar do que no passado, mas acredito que também tenha se tornado muito mais difícil manter os pneus na faixa de temperatura ideal”.

Por isso, os pneus continuam sendo uma prioridade, mas não a única. “Precisamos melhorar em todas as frentes. Os pneus são uma prioridade por si só simplesmente porque é muito, muito difícil conseguir mantê-los na faixa de temperatura ideal”.

Novidades em Sepang, mas nenhuma revolução

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A Ferrari trará algumas novidades já neste fim de semana na Malásia. Leclerc, porém, moderou as expectativas, esclarecendo que não se trata de um pacote destinado a alterar radicalmente o potencial do carro.

“Temos algumas novidades a caminho. Não acredito que sejam mudanças fundamentais capazes de revolucionar nosso desempenho ou nosso ritmo, mas certamente serão pequenos passos na direção certa, e é disso que precisamos”.

Charles citou diretamente o trabalho realizado pelos adversários. “Foi o que a McLaren fez e é o que a Red Bull também fez recentemente. Teremos que observar a Mercedes, pois ouvi dizer que, neste fim de semana, ela trará um pacote bastante importante e será interessante acompanhar isso”.

Sepang deve, no entanto, representar, em teoria, um cenário mais favorável do que Baku, sobretudo pela menor presença das retas extremamente longas que haviam destacado os limites da Ferrari no Azerbaijão. Mas Leclerc não espera revoluções no equilíbrio de forças.

“Acho que essa pista deve ser um pouco mais favorável do que Baku, onde havia retas muito longas. Mas o panorama não mudou muito nas últimas corridas: a Mercedes está claramente à frente, enquanto a McLaren e a Red Bull deram um passo significativo”.

O objetivo das novidades trazidas para a Malásia é, portanto, reduzir a diferença em relação ao segundo grupo de referência. “Teremos algumas novidades no carro e esperamos que elas possam nos ajudar a ficar à frente da Red Bull e da McLaren. Não acredito, porém, que serão suficientes para nos permitir disputar com a Mercedes”.

Leclerc defende Vasseur

Charles Leclerc, Ferrari, Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A confiança de Leclerc em Vasseur continua total e, após os rumores que circularam nas últimas semanas sobre o futuro do chefe de equipe, o monegasco usou palavras ainda mais claras.

Tais falas não são apenas para reiterar o quanto considera Fred importante para o futuro da Ferrari, mas também para destacar os efeitos que a sucessão contínua de rumores pode causar dentro da equipe.

“Sempre disse o quanto confio no Fred e o quanto ele é importante para a equipe”, explicou Leclerc. “Temos uma relação muito especial, mas, além disso, acredito que ele seja extremamente competente no seu trabalho. Até agora, ele tem sido muito valioso e estou convencido de que continuará sendo nos próximos anos”.

Leclerc apontou a gestão de pessoas como a principal qualidade de Vasseur. Um aspecto que, segundo Charles, assume uma importância fundamental na função de chefe de equipe.

“Acredito que sua melhor qualidade seja saber lidar com as pessoas, e é exatamente nisso que é preciso ser bom quando se ocupa essa função. Ele sabe quais palavras usar e, acima de tudo, sabe em que condições colocar uma pessoa para conseguir extrair o máximo dela. É por isso que acho que ele é tão importante para a equipe”.

Nos últimos dias, a Ferrari reafirmou publicamente sua total confiança no chefe de equipe. Uma posição que Leclerc acolheu positivamente, embora tenha esclarecido que, dentro da Scuderia, não havia dúvidas quanto à posição de Vasseur.

“Não acredito que tenha havido alguma dúvida dentro da equipe sobre o fato de que Fred tem todo o nosso apoio. Às vezes, porém, é necessário deixar isso claro também para o mundo de fora".

"Para mim, isso não muda muito, porque sei qual é a situação dentro da equipe e isso é o mais importante. Eu só gostaria que, às vezes, houvesse menos desses boatos idiotas”.

“Todos esses boatos são desrespeitosos”

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Assim como Hamilton, Leclerc também optou por se distanciar do alvoroço em torno da Ferrari. Charles explicou que se afastou das redes sociais e, por isso, está menos exposto diretamente aos boatos, mas está ciente de que, dentro de uma estrutura composta por centenas de pessoas, o efeito é inevitável.

“Pessoalmente, me desliguei de tudo que diz respeito às redes sociais, então não vejo muito do que acontece ao redor. Obviamente, porém, você ouve o que está sendo dito e muitas pessoas dentro da equipe sabem o que está acontecendo. Certamente isso não é positivo para a serenidade da equipe”.

O problema, segundo Leclerc, não é apenas emocional. As discussões geradas pelos rumores acabam desviando a atenção do trabalho que deveria receber todas as energias da equipe.

“Por definição, você acaba dedicando tempo a falar das coisas erradas. Na fábrica, precisamos que tudo e todos sigam na mesma direção. Se há esse tipo de boato, talvez se gaste um pouco mais de tempo falando sobre isso, e isso não é agradável”.

Charles não quantificou o impacto que esse clima pode ter no desempenho, mas não tem dúvidas de que isso não traz nenhum benefício. “Não acho que seja algo que se possa avaliar em preto ou branco. É difícil quantificar os efeitos, mas com certeza não faz bem. E, sinceramente, não é bom ver certas coisas”.

“Estamos todos tentando dar o nosso melhor, Fred em primeiro lugar. Todos nós, dentro da equipe, estamos nos esforçando ao máximo, e acho um pouco desrespeitoso ver tantos boatos circulando. Faz parte do nosso trabalho aceitar as críticas, mas quando certas coisas são divulgadas continuamente, acho que, a certa altura, elas se tornam pouco respeitosas”, concluiu.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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