A Ferrari anunciou na manhã desta quinta-feira que o monegasco Charles Leclerc não está se sentindo bem e, com isso, o piloto não participará do dia de mídia pré-GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, realizado hoje no Autódromo de Ímola.

Em um breve comunicado enviado à imprensa, a Ferrari diz torcer pela presença do monegasco no restante do fim de semana, sem revelar o que ocorreu com Leclerc.

"Charles não está se sentindo bem e não irá à pista hoje. Ele descansará e focará em sua recuperação, e esperamos que ele esteja no carro amanhã".

Leclerc chega a este fim de semana sob pressão, tendo sua primeira corrida em solo italiano em meio a uma temporada complicada para a Ferrari. A Scuderia chegou a 2025 com boas expectativas, após um final sólido de temporada em 2024, junto com a chegada do heptacampeão Lewis Hamilton. Porém, o que se viu até agora é o oposto.

Com um carro temperamental, e de difícil ajuste, Leclerc e Hamilton têm sofrido para obterem bons resultados com o SF-25. O britânico chegou a dominar e vencer a corrida sprint do GP da China, mas esse foi seu único ponto alto do ano até aqui. Hamilton chegou inclusive a dizer, na rodada tripla anterior, que precisaria de um "transplante de cérebro" para entender porque não se ajustou ao carro ainda.

Já Leclerc tem resultados mais sólidos que o companheiro de equipe, mas, com a Ferrari sendo, neste momento, a quarta força do grid, o monegasco conquistou seu primeiro pódio apenas na etapa anterior, em Miami, com um terceiro lugar. Isso o deixa em quinto no Mundial de Pilotos, com 53 pontos, bem abaixo dos 131 do líder Oscar Piastri.

